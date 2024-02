AMD RDNA 4 sice nepřinese high-endové Radeony, mají být ale velmi levné

RDNA 4, která by mohla být příjemným i nepříjemným pokračováním. Na kanále Moore’s Law is Dead (MLID) se totiž probírala nová generace a vypadá to, že RDNA 4 asi opravdu nebude mít zástupce v highe-ndové oblasti. Nejenže tak AMD nebude mít odpověď na RTX 5090, dokonce ani nadále nebude mít odpověď na dnešní RTX 4090, protože nástupci RX 7900 XT/XTX se nemají konat. Ti by teoreticky výkon RTX 4090 mohli dorovnat, nebo se alespoň přiblížit, ale pokud vůbec ani nevzniknou, nestane se tak.

AMD i Nvidia chystají nové generace grafických karet. V případě Nvidie to bude Blackwell, kde se hovoří o vrcholné GeForce RTX 5090 , která by mohla dostat až 512bitovou sběrnici pamětí GDDR7. AMD naproti tomu chystá architekturu, která by mohla být příjemným i nepříjemným pokračováním. Na kanále Moore’s Law is Dead (MLID) se totiž probírala nová generace a vypadá to, že RDNA 4 asi opravdu nebude mít zástupce v highe-ndové oblasti. Nejenže tak AMD nebude mít odpověď na RTX 5090, dokonce ani nadále nebude mít odpověď na dnešní RTX 4090, protože nástupci RX 7900 XT/XTX se nemají konat. Ti by teoreticky výkon RTX 4090 mohli dorovnat, nebo se alespoň přiblížit, ale pokud vůbec ani nevzniknou, nestane se tak.

Proslýchá se tak, že se objeví čipy Navi 48 pro mainstream a Navi 44 pro low-end. Boost frekvence by se měly z nynějších hodnot okolo 2,5 GHz dostat někam k 3,0 až 3,3 GHz, což je značný nárůst. Nepředpokládá se ale nasazení pamětí GDDR7, nýbrž by se mělo zůstat u GDDR6(X), pravděpodobně okolo 20 Gbps. Hrubým výkonem by se tak nejvýkonnější Navi 48 mělo dostat někam k úrovni dnešní RTX 4080 (ta je dnes o cca 40-45 % výkonnější než Radeon RX 7800 XT). Low-endová řada (resp. řada nižšího mainstreamu) s čipy Navi 44 by se měla dostat výkonem někam k dnešní RX 7700 XT, tedy překonávat GeForce RTX 4060 Ti.

Zásadní výhodou nových karet by měla být cena. Spekuluje se o tom, že Radeony by mohly stát i o stovky USD méně než karty Nvidie. I když MLID nastínil i poloviční cenu v tom nejlepším případě, asi budeme pesimističtější a můžeme říci, že přes třetinu by to být mohlo. Pokud by výkonnostní ekvivalent GeForce RTX 4080 nebyl za 800-1000 USD, ale třeba 500-600 USD, nemuselo by to být vůbec špatné (ostatně už dnes je RX 7900 XT za 800 USD).

Jde totiž o to, že Blackwell začne u GeForce RTX 5090, kde je pravděpodobné, že vysoká cena nebude mít příliš velký vliv (pokud vůbec) na ceny slabších modelů. Nvidia zde má spoustu prostoru napálit cenu nové RTX 5090, aniž by to čemukoli jakkoli konkurovalo, a to dokonce ani z vlastní stáje. Větší tlak tak způsobí spíše konkurence v podobě AMD, což je vidět na postupně se zesilující cenové válce mezi výrobci. Stinnou stránkou pro nás je to, že RDNA 4 se patrně nepředstaví ani v Q3/24 a dokonce asi ani v Q4/24, ale až počátkem roku 2025.