AMD RDNA 3 by měla údajně dosahovat taktů téměř 4 GHz

AMD se svými grafickými kartami mnohdy dosahovalo vyšších frekvencí než Nvidia a vypadá to, že nová architektura RDNA 3 by nemusela být výjimkou. Zatímco dnešní karty AMD většinou se svými Boost frekvencemi končí někde kolem 2,3-2,5 GHz (další přetaktování pak o něco výše), u nové generace RDNA 3 by to mohly být mnohem vyšší takty. Leaker HXL (@9550Pro) na Twitteru zveřejnil informaci, že RDNA 3 by měla přinést téměř 4GHz GPU. Co to ale přesně znamená, nevíme.





Může to totiž znamenat mnohé. Jednou teorií je, že se Boost frekvence nových karet mohou pohybovat někde pod 4 GHz, např. plus minus 3,8 GHz. Další možný překlad tohoto tvrzení může být, že při extrémním přetaktování lze dosáhnout téměř těchto frekvencí, ale ty oficiální budou výrazně nižší (zde bychom asi mohli čekat spíše kolem 3 GHz). Každopádně víme, že by RDNA 3 měla přinést o 50 % více výkonu na watt, což by ale měl být i případ Nvidie, kde to vypadá na 2násobný výkon při spotřebě zhruba o čtvrtinu až třetinu vyšší (což je rovněž nějakých 50-60 % více výkonu na watt). Ta své novinky (GeForce RTX 4000 na architektuře Ada Lovelace) představí dnes už za několik hodin. Tam čekáme takty okolo 2,5 až 2,6 GHz