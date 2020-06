AMD reaguje na klamavé funkce napájení základních desek s AM4

Nová funkce HWInfo Power Reporting Deviation tak vyvolala velký ohlas, neboť odhaluje praktiky výrobců desek, které mohou mít za následek výrazné zvyšování spotřeby i teplot procesorů Ryzen, v krajním případě prý i zkracování jejich životnosti (nebylo potvrzeno), a to při honbě za zvyšováním výkonu. Samotné AMD pak pochopitelně nemusí být z takových klamavých funkcí desek pro AM4 zrovna nadšeno, neboť případné výčitky a stížnosti zákazníků se budou pochopitelně snášet i na jeho hlavu.

Ve zkratce pak jde o to, že základní desky procesorům Ryzen dodávají jistý (zvýšený) objem energie a současně pomocí sběrnice SVI2 udávají falešnou hodnotu, a to třeba jen poloviční. Procesor se ale na tyto údaje spoléhá (naštěstí jen částečně), takže si dopřává více wattů, než by ve skutečnosti dle svých nastavených profilů měl.

Právě to mu na jednu stranu umožní udržovat ve vysoké zátěži vyšší takty, ovšem s vidinou citelně vyšších teplot i spotřeby a také s tím, že nemusí jít vůbec o efektivní způsob, se kterým navíc uživatel není seznámen a nežádá si jej.

Reakce firmy AMD zaslaná serveru Tom's Hardware říká, že firma si je tohoto problému vědoma a aktuálně se její pracovníci zkoušejí dopídit, co na tom všem je. Podotýká ale, že její procesory AMD Ryzen obsahují celou řadu pojistek, které pracují nezávisle na externích zdrojích dat a zajišťují bezpečný a spolehlivý provoz. Dle prvního zběžného posouzení situace si tak firma nemyslí, že by tyto "změny externí telemetrie" měly mít skutečný dopad na životnost procesoru nebo bezpečnost při jeho provozování.

Z toho vyplývá jednak ten fakt, že AMD o těchto praktikách výrobců desek nevědělo, nebo se alespoň nyní tak tváří a pak se potvrzuje i to, co vyplynulo z testů autorů softwaru HWInfo. Ty totiž neukázaly žádný zásadní rozdíl mezi nastavením hodnoty Power Reporting Deviation na 75 a 50 procent, což ukazovalo na to, že od jistého momentu už si procesor stejně nebude brát více energie, ať mu deska umožní cokoliv. Právě to je v souladu s vyjádřením firmy AMD o pojistkách, které pracují nezávisle na externí telemetrii.

Nicméně AMD by snad mělo učinit ještě nějaké závěry, ostatně jde stále o funkce (nebo by se dalo říci i "účelně opominutou nepřesnost"), které by desky měly nabízet jako možnost, a to ne automaticky a měly by mít celkově vyladěnou telemetrii, pokud jde o udávání správných hodnot napájení.

