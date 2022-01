AMD Renoir-X: unikají informace o levnějších Ryzenech bez GPU

AMD chystá nové procesory Renoir-X. Zmínky o tom jsme slyšeli např. už

Hovoří se o tom, že sichystá nové procesory. Zmínky o tom jsme slyšeli např. už v prosinci a nyní se objevují další úniky. Leaker Enthusiastic Citizen Stroke Monster, který patří k přesnějším, zveřejnil data procesorů Renoir-X, které by se měly představit. Není si sice jistý modelovým označením, ale další data by prý měla být přesná. Připomeňme, že Renoir-X by měl být 7nm procesorem postaveným na architektuře Zen 2, který bude sice vycházet z APU Renoir, ale bude mít deaktivované GPU (nepůjde tedy o APU). Zásadním rozdílem proti existujícím desktopovým procesorům architektury Zen 2 řady Matisse bez GPU ale bude čtvrtinová velikost L3 cache paměti (tam mají 6/8jádra 32 MB, zde budou mít jen 8 MB). To by se mohlo promítnout na nižší ceně a poněvadž půjde asi o doposud vyrobené kusy s vadným GPU, možná i lepší dostupnosti.

Do prodeje by se měly dostat tři procesory lišící se počtem jader. Pravděpodobně Ryzen 7 4700 bude označení pro 8jádro (8C/16T) s takty 3,6/4,4 GHz (základ/boost), 4MB L2 cache a 8MB L3 cache. 6jádrem by mohl být Ryzen 5 4600 (6C/12T) s takty 3,4/4,1 GHz a 3MB/8MB cache pamětmi. Spodek nabídky by měl uzavřít Ryzen 3 4300 konfigurace 4C/8T s frekvencemi 3,8/4,0 GHz a 2MB/4MB cache pamětí.

Ceny souvisejících / podobných produktů: