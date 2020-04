AMD ruší technologii StoreMI, ještě letos přijde náhrada

Dá se říci, že technologie StoreMI přišla s křížkem po funuse, a to vzhledem k masivnímu poklesu cen SSD, respektive ceny za gigabyte na SSD. V případě spojení SSD a HDD to byla pouze softwarová obdoba zařízení SSHD, čili hybridů pevného disku a SSD zajímavá leda pro ty, kteří měli k dispozici příliš malé SSD a nedokázali se sami rozhodnout, co na něm chtějí mít uloženo, respektive se o to nechtěli starat a rádi to přenechali automatice. Zapojení operační paměti RAM jistě dokázalo výrazně zvýšit propustnost, ale pokud někdo nemá ve výbavě dostatečně velké SSD, těžko bude mít tak objemnou RAM, aby z ní mohl s klidem v duši kus vyhradit pro StoreMI.

StoreMI tedy končí, a to oficiálně k 31. březnu, nicméně nejde o zrušení bez náhrady. Znamená to ale pouze vyřazení softwaru z nabídky stránek AMD, kde už nebude pro stažení a kdo tento software má a využívá, tomu v jeho dalším využití nikdo bránit nebude.

Dozvídáme se také to, že AMD už pracuje na náhradě, respektive tu by mohla stejně jako StoreMI připravit společnost Enmotus. Ta již mimochodem uvedla, že od 1. dubna přebírá od AMD technickou podporu, i když ta bude trvat pouze do 15. května tohoto roku. Dále také registrovaným uživatelům nabízí upgrade na FuzeDrive 256, a to aktuálně s poloviční cenou 9,95 USD.

V této době ale nevíme nic o tom, jakou náhradu si AMD chystá a zda s její pomocí bude chtít i nadále oslovovat ty uživatele, kteří mají menší SSD, na něž se jim nevejde vše potřebné. Mezi ty mohou patřit především hráči s rozsáhlou aktivní herní knihovnou. V jejich případě může být skutečně z hlediska správy úložných zařízení výhodné spojit SSD a HDD do jednoho oddílu a nechat na softwaru, aby rozhodoval o tom, co bude aktuálně uloženo na SSD a co se ponechá na pomalejším HDD.

