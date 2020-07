AMD Ryzen 7 4700G a Doom Eternal: jak si zahrajeme na novém Renoiru?

AMD Ryzen 7 4700G "Renoir" je vybaveno nejsilnějším integrovaným GPU, které AMD kdy použilo ve vlastních produktech. Jde o Radeon Vega 8 s 512 Stream procesory taktovanými na vysoké frekvenci 2100 MHz, která právě dohání nižší počet shaderů oproti předchozí generaci, a to společně s vylepšenou architekturou.

Ovšem grafický výkon APU je velice citlivý na propustnost pamětí RAM a zde jistě velice pomohlo, že v TechEpiphany Benchmarks použili paměti DDR4-4133, které jsou velice rychlé, ale na druhou stranu nebudou zrovna levné.

Co se týče nastavení, hrálo se v rozlišení Full HD, a to s grafikou nastavenou většinou na vysoké detaily (až na volumetrické efekty), a to bez škálovaného rozlišení (Resolution Scaling). Dalo by se očekávat, že s takovým nastavením budeme na hranici hratelnosti, ovšem Doom Eternal při něm běžel velice slušně, a to při cca 40 FPS a zpravidla neklesal pod 30 FPS.

Pokud by ale někdo chtěl hrát bezpodmínečně při 60 FPS, pak na to je už třeba využít Resolution Scaling s nastavením na 70 % a také snížit detaily na střední. I pak ovšem tato hra vypadá velice dobře a my si můžeme připomenout jeden starší test, který se týkal starších a slabších karet a právě hry Doom Eternal. Nutno poznamenat, že v daném testu šlo o nastavení hry na nízkou kvalitu, takže bohužel nemůžeme přímo srovnávat. Dalo by se ale říci, že GPU v novém Renoir rozhodně bude na úrovni karet jako GeForce GTX 960 nebo Radeon R9 270X.

Z testu od TechEpiphany Benchmarks také vyplývá, že hra dokáže využívat všech 16 logických jader, které byly k dispozici. Jen kdyby ony paměti byly levnější, ale to si už musíme počkat na novou éru pamětí DDR5 , jež mají začínat na efektivním taktu 4800 MHz.

