AMD Ryzen 7 5800X3D bude stát 449 USD, přijdou i slíbené levné Renoir-X

Sama společnost AMD se dříve zmínila pouze o procesoru Ryzen 7 5800X3D, což je ale vcelku pochopitelné, protože zbylé očekávané modely nám nabídnou přinejlepším slabší verze Zen 3 a celkem má jít o pestrou směs staronových CPU i APU.

Server VideoCardz odkazující se na jeden ze svých nejlepších zdrojů nyní uvádí, že Ryzen 7 5800X3D přijde s cenou 449 USD, což ovšem znamená, že by měl na stejné cenové příčce nahradit dnešní Ryzen 7 5800X a ten by pak logicky mohl zlevnit.

Ryzeny 5000 ale zvláště na západě už začaly dříve výrazně zlevňovat , zatímco u nás se to týkalo spíše jen modelu 5950X. Je tak pravděpodobné, že jde o přípravu právě na příchod modelu 5800X3D a že původní modely z generace 5000 oficiálně dostanou nové nižší ceny. Uvidíme.

My se ale dozvídáme ještě to, že na trh nemají nastoupit jen modely Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 a Ryzen 5 5500, o nichž jsme se již bavili. AMD by nakonec skutečně mělo jít i mnohem níže, a to až do low-endu za 99 USD a uvést na trh i procesory Ryzen 5 4600G, Ryzen 5 4500 a Ryzen 3 4100, ale jak už napovídá jejich označení, zde už nepůjde o Zen 3. Model Jádra/vlákna Takty L3 cache Generace/mikroarch. RDP Dop. cena Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,40 GHz/4,50 GHz 96MB Vermeer/Zen 3 105W $449 Ryzen 7 5700X 8/16 3,40 GHz/4,60 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $299 Ryzen 5 5600 6/12 3,50 GHz/4,40 GHz 32MB Vermeer/Zen 3 65W $199 Ryzen 5 5500 6/12 3,60 GHz/4,20 GHz 16MB Cezanne/Zen 3 65W $159 Ryzen 5 4600G 6/12 3,70 GHz/4,20 GHz 8MB Renoir/Zen 2 65W $154 Ryzen 5 4500 6/12 3,60 GHz/4,10 GHz 8MB Renoir-X/Zen 2 65W $129 Ryzen 3 4100 4/8 3,80 GHz/4,00 GHz 4MB Renoir-X/Zen 2 65W $99

Pro lepší přehled tu máme tabulku, která ukazuje opravdu pestrou směs CPU a APU, jež chce AMD použít. I takto se nám potvrzuje ten fakt, že AMD ani nyní nechce pro svá levná CPU využívat nejmodernější čiplety a namísto toho upotřebí všechno možné, co se nabízí.

Pouze první tři Ryzeny tak budou využívat čiplet Zen 3, ale i to znamená, že se cena za moderní CPU od AMD posunula z 299 (5600X) na 199 USD (5600), tedy pokud bereme v úvahu staré ceny. A i zde můžeme vidět, že právě staré ceny už asi nebudou platit, protože jediný rozdíl mezi 5600 a 5600X je 200 MHz taktu, a to by bylo na takový cenový rozdíl skutečně málo. Velmi podobné je to pak v případě 5700X (299 USD) a 5800X (449 USD).

Ryzen 5 5500 sice bude také Zen 3, ale už ne s čipletem. Půjde tu o APU Cezanne s deaktivovanou grafikou, které oproti lepším modelům dostane i poloviční L3 cache, a to vše za cenu 159 USD.

Pak už se tu objevují staré Renoir generace Zen 2, přičemž Ryzen 5 4600G už známe, ale pouze jako OEM model. Ten by se tak měl začít prodávat i samostatně a dle dostupných informací půjde o stále stejný model, čili grafika Vega bude mít 7 CU na 1900 MHz.

Zbylé dva už budou Renoir-X a ty už integrovanou grafiku nenabídnou, ačkoliv budou založeny na známých APU. Ryzen 3 4100 zkusí zaútočit na procesor Core i3-12100F, který má téměř stejnou cenu a stejnou konfiguraci jader. Těžko ale můžeme očekávat, že se mu vyrovná, neboť tu máme na podobných taktech Zen 2 vs. Golden Cove a 4 MB vs. 12 MB L3 cache. Lépe by už na tom mohl být Ryzen 5 4500, který je stále v teritoriu Core i3, ale má už šest jader.



