AMD Ryzen 7000 v testech: výborné výsledky, liší se však napříč recenzemi

Je to zhruba měsíc , co byly představené nové procesorya nyní vypršelo i embargo na recenze. Než se k nim ale dostaneme, pojďme si nejprve porovnat změny proti Ryzenům 5000. Máme tu snížení napěťového rozsahu z 0,8-1,55 V na 0,65-1,475 V, zmenšila se plocha CPU jádra z 80,7 na 70 mm, zatímco počet tranzistorů výrazně vzrostl ze 4,15 na 6,5 mld. Zmenšil se i IOD chiplet ze 125 na 122 mm, nicméně i u něj se významně zvýšil počet tranzistorů z 2,09 na 3,4 mld. Máme tu také nový Socket AM5, který přechází z formátu PGA-1334 na LGA-1718. AMD hovoří o průměrném 20% nárůstu výkonu ve hrách v 1080p, 40% nárůstu ve tvůrčích aplikacích, 29 % v Geekbench 5.4.x a o 40 % vyšším výkonu při stejné spotřebě.

Změn v architektuře bylo mnoho, a tak si vyjmenujeme jen některé. AMD hovoří o vylepšeních v prediktoru větvení (o 50 % větší L1 BTB i větší L2 BTB) a o 68 % větší Op Cache. Zvolilo také energeticky efektivní implementaci podpory instrukcí AVX-512 bez negativního dopadu na frekvenci při jejich používání, zlepšilo se také načítání a ukládání dat. Nesmíme zapomenout ani na větší L2 cache s kapacitou 1 MB na jádro. Procesor je také schopen pamatovat si více tzv. cache-miss (situace, kdy požadovaná data nejsou v paměti cache), a to jak z L2 do L3, tak i z L3 do RAM. Nás ale bude zajímat především výkon. Nejvíce se dozvíte pochopitelně z recenzí, kterých je na Internetu spousta, nicméně pokusili jsme se pro vás připravit alespoň krátké shrnutí.

Např. na hothardware.com otestovali modely 7900X a 7950X. V benchmarku Geekbench 5.4 dosáhly procesory rekordních výsledků. V single-thread to bylo 2162-2172 bodů. Pro srovnání, předchozí generace měly jen 1700-1715 bodů, takže jde o 27% nárůst. Velmi pěkné je to i v multi-thread, kde 7900X dostává 18858 bodů (+35 %), 7950X pak 21956 bodů (+40 %). Pro srovnání, Intel Core i9-12900K měl 2004, resp. 18534 bodů.

Z dalších testů můžeme zmínit např. JetStream (JavaScript), kde šlo o 26% nárůst. Komprese přes 7-Zip dosáhla 14 % více GIPS v single-thread a 17-23 % více v multi-thread verzi. 7950X překonává 12900K v multi-thread variantě o 80 %! Zpracování Lame XP se zkrátilo o 22 %, kódování videa x265 je o 32-36 % rychlejší a 7950X překonává 12900K o 40 % (4K), resp. o 54 % (FHD). Situace se ale obrací při zpracování Blackmagic RAW. Tam sice novinky překonávají původní modely o 30-32 % (7950X), resp. 60-70 % (7900X), nicméně 12900K o 4 % překonává i 7950X.

Velmi dobré výsledky předvádí Ryzeny 7000 proti starší řadě i v Cinebench R23 (zejména v MT 34-40 %), POV-Ray (32-42 % v MT) nebo Blenderu (36-98%). Pokud jde o hry a herní benchmarky, tak v 3DMark Time Spy CPU Physics sice dosahuje o 13-15 % vyšší výkon než předchůdci, ale 12900K od Intelu překonává 7900X a 7950X o dobrých 24 %. Ve hrách ve Full HD pak byly zaznamenány např. následující nárůsty: F1 2021 (+26-27%), Metro Exodus (-1 až +2%), Middle Earth: Shadow of War (+8%), Shadow of the Tomb Raider (+23%). Docela dobré výkony měla i integrovaná "nouzová grafika". V UL 3DMark Night Raid dostala 11328 bodů, což překonává např. Intel UHD 750 (cca 10 tisíc bodů), nicméně pochopitelně je hodně za plnohodnotnými iGPU např. v Ryzenu 5 5600G s Vegou (16700 bodů) nebo 5700G (18200 bodů).

Nepříjemně překvapila spotřeba. V idle režimu bral systém s 5900X jen 61 W, zatímco PC s 7900X si vzalo až 104 W. Zatížení jednoho jádra spotřeby více srovnalo na 135 vs 136 W, ale zatížení všech jader zase nůžky rozevřelo na 222 vs 277 W. V případě 5950X vs 7950X to bylo 60 vs 106 W v idle, 130 vs 135 W při zatížení jednoho jádra a 211 vs 319 W při zatížení všech.



Test přinesl i server Wccftech , kde vidíme 16% náskok Intelu v 3DMark Time Spy CPU proti 7950X, ale opět výrazné vítězství v Blenderu nebo Cinebench R23 (v MT 51% nárůst proti 5950X, 41% proti 12900K). Překvapivé výsledky naměřili v Geekbench, kde byl náskok proti Intelu dokonce 40 % (v HH výše naměřili jen 18 %). Ve hrách při 1440p nicméně naměřili poměrně malé rozdíly. Oproti předchozí generaci to bylo jen 0,5 až 5 % (většinou do 2,5 %). Jak je vidět, výsledky se mohou lišit a zde naopak naměřili výrazně nižší spotřebu v idle, sestava s 7950X si vzala 110W, zatímco 5950X dokonce 145 W. V zátěži to bylo 383 vs 380 W při mnohem vyšším výkonu. Na Digitaltrends ve hrách naměřili v průměru o 14 % více než v předchozí generaci. Proti 12900K pak nová 7950X zvítězila o necelých 9 %.

Jak je vidět, výsledky se napříč recenzemi docela různí a opravdu není dobré vynášet soudy na základě jedné z nich a ty bude možné vynést až na základě rozsáhlejší studie. Každopádně to vypadá, že nové Ryzeny 7000 skutečně přináší podstatně vyšší výkony. Pochopitelně u her záleží více na grafice než procesoru, takže tam s obrovskými nárůsty spíše nepočítejte.