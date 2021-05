AMD Ryzen 8000 mají nastoupit coby Granite Ridge

Na světlo světa unikají další informace o údajných plánech společnosti AMD. Opět se dnes dozvíme o jistých Strix Point a vůbec poprvé pak o Granite Ridge, které se nám určitě vůbec nebudou plést s intelovskými Granite Rapids, jež budou následovat po serverových Sapphire Rapids. Jako by snad docházely originální kódové názvy.

Tyto informace samozřejmě musíme brát s opravdu velkou rezervou, ovšem žádné jiné nemáme, takže směle do toho. Pokud bereme v úvahu, že Ryzen 6000 by měly být letošní Warhol (ať už na trh přijdou, nebo ne) a Ryzen 7000 pak budoucí 5nm Raphael, pak Strix Point a Granite Ridge by měly následovat hned poté. Ovšem v souvislosti se Strix Point se mluvilo spíše až o roku 2024, což otevírá možnost k tomu, aby AMD v roce 2023 uvedlo na trh nějaký refresh.

Čili Strix Point můžeme zatím vidět jako možné nástupce generace Phoenix, která by mohla kombinovat silnější jádra Zen 5 a slabší s označením Zen 4D. Právě to společně s 3nm procesem jsme se dozvěděli už dříve, ale veškeré další podrobnosti byly z obrázku výše vymazány, a to až na údaj o STX-A0. Mohlo by jít o nové instrukce či snad o označení nové paměti cache, o níž mluví Broly_X1

O Granite Ridge se tak zatím nedozvíme žádné podrobnosti, ale je zřejmé, že má jít o nástupce generace Raphael. Nyní ale zbývá zjistit především to, zda si AMD na letošek opravdu chystá procesory Ryzen 6000, nebo Warhol přeskočí a bude pokračovat až v příštím roce s Raphaely. V takovém případě by ale právě ty mohly dostat označení Ryzen 6000, což by znamenalo, že mezi nimi a Granite Ridge by mohla být ještě jedna 5nm generace. Ostatně dřívější zařazení Strix Point až do roku 2024 by tomu odpovídalo. Pěkně se nám to zamotalo.



