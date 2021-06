AMD Ryzen Embedded V3000: 6nm Zen 3, RDNA 2 a DDR5?

AMD Ryzen Embedded jsou aktuálně trošku pozadu, pokud jde o procesorovou mikroarchitekturu. V rámci generace V2000 využívají 7nm jádra Zen 2 a vedle toho samozřejmě stále GPU generace Vega a podporují paměti DDR4. To vše se má ale v rámci generace V3000 změnit a pokud je pravda to, co uvádí známý leaker Patrick Schur , půjde o velice slušný pokrok.