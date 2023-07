AMD Ryzen Z1 Extreme s 15W TDP překoná starší 95W desktopové Core i9-9900K

AMD Ryzen Z1 Extreme, který je v podstatě mobilním procesorem

Srovnání mobilních a desktopových procesorů je vždy tak trochu nefér, neboť poměrně malými zásahy do výkonu se dá dosahovat výrazně nižší spotřeby, takže desktopové modely pak vypadají jako "nenažrané bestie", a to i v rámci stejných generací CPU. Přesto je zajímavé se podívat na to, jak velké rozdíly výkonu vlastně můžete za stejnou spotřebu dostat, případně jak rozdílných spotřeb můžete dosáhnout při podobném výkonu. Jednou takovou zajímavostí je procesor, který je v podstatě mobilním procesorem AMD Ryzen řady 7040U (Phoenix). Ten může být nastaven na 9 až 28W TDP a jde o 8jádrový procesor s podporou 16 vláken, 8 MB L2 a 16 MB L3 cache, základním taktem 3,3 GHz a Boostem 5,1 GHz. Jeho integrované GPU Radeon 780M má 12 CU s architekturou RDNA 3 s celkem 768 jádry a běží na 2,7 GHz.

Nedávno se tento procesor dostal do benchmarku Cinebench R23, kde při 15W TDP dosáhl 1676 bodů v single-core verzi a 10818 bodů v multi-core variantě. Abychom si to dovedli dát do kontextu, tak vlajková loď Intelu v desktopech z konce roku 2018, Intel Core i9-9900K (8C/16T, 3,6/5,4GHz, 95W TDP) zde dosáhla na 1277, resp. 10746 bodů. Jinými slovy řečeno, nový procesor od AMD má o 31 % vyšší jednovláknový výkon, zatímco vícevláknový se moc neliší. Zde jistě přichází do řadu omezení dané spotřebou a chlazením. Ostatně konzole Asus ROG Ally, ve které je tento procesor použit, navzdory nízké TDP trpí právě problémům s přehříváním (ono pro toto použití je i 15 W poměrně dost). Pokud se podíváme např. na minulou generaci Ryzenu, tak model Ryzen 5 5600X s 6C/12T, takty 3,7/4,6GHz a 65W TDP byl na 1599, resp. 10982 bodech. Konzolový mobilní procesor tak překonal i relativně moderní desktopové 6jádro o 5 %, ale to ho překonalo o 1,5 % ve vícevláknovém testu, ačkoli nabízelo nižší počet jader a vláken.