AMD Ryzen Z1 je v zásadě Ryzen 7040U s možností 9W TDP a pár úpravami

Koncem dubna se objevil nový procesor . Ten by se měl objevit v mobilní herní konzoli Asus ROG Ally a nyní vychází kolem těchto procesorů další zajímavé skutečnosti. Mají architekturu Zen 4 pro CPU část a RDNA 3 pro GPU s 12 CU, což spolu s dalšími detaily napovídá, že AMD v podstatě vzalo nové mobilní procesory Ryzen 7040U řady Phoenix a ty dále upravilo pro nasazení v herních konzolích. Na serveru Tomshardware jim totiž k novinkám AMD sdělilo několik zajímavých podrobností.

AMD říká, že Ryzen Z1 je mířen především na hraní na mobilních herních konzolích, a aby se dosáhlo ještě nižších spotřeb než v noteboocích, rozhodlo se rozšířit rozsah napětí a upravit napěťové křivky. Spolu s tím byla deaktivována část pro zpracovávání AI od Xilinxu. Ta na čipu je, nedá se ale využít (pokud někdo nepřijde na to, jak ji odemknout). Zda bude absence speciálních obvodů pro AI v konzolích na škodu nebo ne, to ukáže spíše až čas (jestli AI algoritmy začnou ve zvýšené míře využívat vývojáři her). Zajímavostí je ale i to, že zatímco při uvedení AMD hovořilo o rozsahu TDP spotřeb 15 až 30 W (Ryzen 7040U má standardně 15-28 W), stránky produktů byly už upraveny a nyní může být TDP nakonfigurována dokonce už od 9 W.