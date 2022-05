AMD s partnery už příští týden ukáže desky pro nové Ryzeny

AMD by si mohlo pospíšit pokud nechce, aby Intel během éry Ryzenů 5000 dokázal na trh vypustit hned tři nové procesorové generace, a to Rocket Lake, Alder Lake a Raptor Lake. Nejde ale ani tak o jejich počet, jako spíše o to, že Intel už dokázal AMD dohnat a jeho nové procesory Raptor Lake by už byly pro Ryzeny 5000 příliš velké sousto, i když to už trošku předbíháme.

Dnes se objevila zajímavá informace, dle níž bude Gigabyte na Computexu 2022, který začíná již příští úterý, prezentovat své desky AORUS a AERO vybavené čipsetem X670. Půjde konkrétně o X670 AORUS Xtreme, X670 AORUS Master, X670 AORUS Pro AX a X670 AERO D, které zmínil přímo výrobce ve své tiskové zprávě.



Budeme se tak moci podívat na desky vybavené novým hi-end čipsetem pro Ryzeny 7000 v patici AM5 (LGA 1718), přičemž Gigabyte ještě prozradil, že budou vybaveny rozhraním PCIe určeným pro grafiku v prvním slotu PCIe x16 a také pro M.2 SSD.

Jde o poněkud překvapivé oznámení, neboť bychom mohli očekávat, že AMD by tyto informace chtělo držet spíše pod pokličkou. A také že je ještě nechtělo zveřejnit, neboť z tiskové zprávy firmy Gigabyte příslušná pasáž s výše uvedenými informacemi již zmizela.