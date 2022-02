AMD se snaží obsadit low-end, Athlon Gold Pro 4150GE se ukázal v testu

O tom, že by si AMD mělo přichystat nové procesory pro desktop , které budou vycházet z APU generace Renoir, jsme již párkrát slyšeli. Jde o již několikrát diskutované Renoir-X a je vcelku jedno, zda jde o skutečné označení, nebo ne. Důležité je, že AMD by mělo reagovat na novou nabídku Intelu a my jsme dříve očekávali, že k tomu využije nepovedená APU, v jejichž případě půjde konkrétně o nevyhovující stav grafické části. Jenomže tak tomu v případě Athlonu Gold Pro 4150GE není.

AMD v případě generací Renoir a Cezanne nepřipravilo žádné skutečně levné čipy, ostatně Renoir byly oficiálně k dispozici pouze pro OEM výrobce a Cezanne začínají až na 259 USD (Ryzen 5 5600G) a ostatní levnější modely jsou opět jen pro OEM. Athlon Gold Pro 4150GE tak bude po dlouhé době opravdu levné desktopové APU, na což ukazuje už jen to, že nejde o Ryzen. Jenomže my samozřejmě netušíme, zda i tento produkt nakonec nepřijde také jako zboží určené výhradně OEM výrobcům počítačů.

Ale podívejme se alespoň na to, co nabídne. Coby Renoir to pochopitelně bude Zen 2, a to se čtyřmi jádry na 3800 MHz, která budou mít k dispozici 4 MB L3 cache a zabudovaný Radeon Vega v základní verzi s 320 Stream procesory. Benchmark v utilitě CPU-Z ukázal skóre 460 a 1785 bodů (jedno a více vláken), což je zhruba na úrovni procesorů Core i3-10100F a Core i3-9100F.

Pochopitelně nešlo počítat s tím, že tento Athlon bude konkurovat moderním Alder Lake, neboť jejich jádra Golden Cove dokáží leckdy překonat i novější Zen 3, natož pak starší Zen 2 v low-endovém Athlonu.

Leaker ExecutableFix už dříve také zveřejnil snímek tohoto Athlonu, který už utilita CPU-Z zná a který se také už dříve objevil v nabídce AliExpress , čili není třeba pochybovat o tom, že se takový produkt skutečně chystá. Zbývá zjistit, zda nakonec nepůjde jen o zboží pro OEM, což je pravděpodobnější a také by nás zajímalo, zda AMD použilo zbrusu nové čipy, anebo spíše opravdu nepovedené původní Renoiry.





Přijdou snad také ještě nějaké jiné levné desktopové modely? Vyloučeno to pochopitelně není, ale vzhledem k tomu, že se v poslední době ukazuje stále jen Athlon Gold Pro 4150GE, na to nelze sázet.

