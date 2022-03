AMD si chystá FSR 2.0, nejdříve však přijde univerzální Radeon Super Resolution

Nejdříve je třeba říci, že FidelityFX Super Resolution (FSR) je v podstatě základ pro Radeon Super Resolution (RSR). FSR můžeme označit za samotnou technologii, kdežto RSR je její implementace do ovladačů Radeon tak, aby fungovala na jejich úrovni ve všech hrách. Z jejich strany už tak nebude zapotřebí žádná zvláštní podpora jako doposud.

Server VideoCardz sehnal potřebné podklady, dle nichž si AMD na druhý kvartál chystá FidelityFX Super Resolution 2.0, čili novou verzi své technologie, která podobně jako v případě DLSS 2.0 od NVIDIE slibuje vyšší (nebo alespoň stejnou) obrazovou kvalitu s využitím temporálních dat a dále pak jistým způsobem optimalizovaný anti-aliasing. Celkově má být obraz upscalovaný pomocí FSR 2.0 kvalitnější oproti dnešní verzi 1.0, a to ve všech nastaveních kvality/rozlišení.



Dále je tu zdůrazněno, že stále není zapotřebí žádný specializovaný hardware pro ML, čímž AMD samozřejmě naráží právě na NVIDII a její jádra Tensor. To znamená, že i FSR 2.0 bude moci fungovat nejen na Radeonech, ale také na grafikách cizích firem včetně GeForce.

výkon v Deathloop





Zatím ale nejsou k dispozici žádné podrobnosti či příklady ukazující rozdíl mezi verzí FSR 1.0 a 2.0, takže na to si musíme počkat. My přitom víme, že AMD chce tuto svou technologii prezentovat na GDC 2022 dne 23. března . Samotná FSR 2.0 pak bude vypuštěna na trh někdy v průběhu druhého kvartálu, který ovšem začne už co nevidět.

Ovšem ještě dříve se dočkáme slíbené AMD Radeon Super Resolution, a to 17. března. V ten den tak AMD přijde s příslušnými ovladači, které zajistí možnost využití FSR 1.0 a později FSR 2.0 i ve hrách, které FSR přímo nepodporují. V případě hardwaru od AMD budeme potřebovat Radeon RX 5000 a novější grafiku a máme se připravit na to, že kvalita nebude tak dobrá jako v případě her, které FSR přímo podporují. Jde tu totiž o to, že FSR bude upscalovat celý obraz včetně uživatelského rozhraní, čili různých menu a textu, čili nejde jen samotnou 3D grafiku.



