AMD skutečně chystá EXPO pro taktování pamětí DDR5

Společnost AMD tak skutečně chystá technologii EXPO , která bude přímo spojena s přetaktováním pamětí a jde tu o zkratku pro AMD EXtended Profiles for Overclocking. Bude to tak obdoba profilů XMP a otázka je, co se může skrývat pod oním slovem Extended, čili jakým způsobem budou ony profily rozšířeny. Z hlediska pamětí to může být třeba větší volnost v nastavení časování v rámci jednotlivých profilů, kde by tak nešlo jen o výběr jednoho ze dvou či tří nabízených profilů a hotovo.





Společnost AMD se mimochodem už zmínila o tom, že testovala vzorek Ryzenu 7000 s paměťmi DDR5-6000 CL30 a nyní tu máme také další informace o 2x 16 GB DDR5-6400, ovšem s trošku horším časováním CL32. I ze starších vyjádření zástupců AMD je patrné, že už první generace jejích procesorů určených pro DDR5 bude chtít z pamětí vymačkat maximum, ostatně Ryzeny a obecně mikroarchitektura Zen dokáže z rychlých pamětí těžit.

MSI dále ve své tabulce zmiňuje ne 24 linek PCIe 5.0 jako AMD , ale rovnou 28. To může být chyba, anebo do MSI do svých počtů zařazuje také linky určené pro propojení s čipsetem, těžko říci. Ostatně také uvádí přímo pro procesory Ryzen 7000 "Raphael" rozsah TDP 65 až 170 W. O 170W TDP jsme již slyšeli z leaků, které takový výdej tepla přisuzovaly nástupci 16jádrového Ryzenu 9 5950X.

Jenomže samotné AMD mluvilo jen o tom, že 170 W bude hodnota PPT (Peak Package Tracing), která se týká samotné patice AM5, čili ne konkrétní procesorové řady, která by v takovém případě měla mít TDP maximálně kolem 125 W. Právě to bude třeba ještě vyřešit, neboť 170W TDP by znamenalo více než 60% zvýšení oproti dnešním modelům a je otázka, co bychom za to měli dostat, když ne zvýšení počtu jader. MSI přitom mluví přímo o TDP, ne o limitech patice