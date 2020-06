AMD splnilo cíl 25x20: mobilní procesory jsou dokonce 31,7× efektivnější

AMD prohlásila, že v roce 2020 bude efektivita jejích mobilních CPU 25násobně vyšší, což označila jako 25x20 a bylo dosaženo dokonce 31,7× vyšší efektivity. Konkrétně hovoří o tom, že se snížila spotřeba o 84 % při 80% úspoře času (resp. 5× vyšším výkonu). Před 6 lety, v červnu 2014, společnostprohlásila, že v roce 2020 bude efektivita jejích mobilních CPU 25násobně vyšší, což označila jako plán 25x20 . Rok 2020 je tady a máme tu výsledky. Podle AMD její nové procesory AMD Ryzen 3. generace s GPU Radeon Vega překonávající cíla bylo dosaženo dokonce 31,7× vyšší efektivity. Konkrétně hovoří o tom, že se snížila spotřeba o 84 % při 80% úspoře času (resp. 5× vyšším výkonu).

AMD to také přepočetlo na velkou firmu o 50 tisících noteboocích v případě, že by celá tato firma přešla z notebooků z roku 2014 na ty z roku 2020. Během 3 let práce na takových počítačích by se ušetřilo 1,4 milionu kWh (tedy 1,4 GWh) a do atmosféry by se vypustilo zhruba o 1 milion kg CO2 méně. Má to být ekvivalentem 16 tisíc stromů rostoucích po dobu 10 let a jde o číslo, které je dvojnásobné proti historickému trendu.

Dále se AMD pokusilo přirovnat to k automobilům. Kdyby automobil roku 2014 měl výkon 100 koní a na jednu nádrž ujel 300 km, pak by automobil z roku 2020 měl výkon 500 koní a na tutéž nádrž ujel 1890 km.

