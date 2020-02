AMD spouští akci Raise the Game s hrami zdarma, majitelé RX 5600 XT ostrouhají

Minulý týden jsme se tak dozvěděli o nově chystané prodejní akci firmy AMD , která nyní už byla oficiálně představena . Bylo přitom podivné, že nejnovější Radeon RX 5600 XT nebyl uveden mezi kartami jako model, k němuž bychom měli dostat alespoň jednu hru zdarma. Mohli jsme ale očekávat, že AMD jej ještě do nabídky doplní a že na ní ještě pracuje, jenomže toto čekání bylo marné. Hry zdarma v rámci Raise the Game pro začátek roku 2020 platí jen pro Radeony RX 5500 a RX 5700.

Ovšem to není jediné omezení pro tuto akci. Dle informací o tom, kde si můžeme nakoupit příslušné produkty , jde téměř ve všech zemích o nákup přímo u AMD. Je přitom pro našince hezké, že z celé východní Evropy tato akce platí pouze pro Českou republiku, či alespoň zatím, ovšem jako téměř všude jinde si musíme přímo u AMD vybrat buď referenční RX 5700, nebo RX 5700 XT. A to je poněkud podivná nabídka.

Je možné, že tyto podmínky budou ještě upraveny, ovšem třeba také ne, když Raise the Game už nyní platí i pro produkty značek Aorus, MSI, Asus a XFX, ovšem pouze na Tchaj-wanu nebo v Číně a v USA jsou do ní zapojeny obchody Amazon USA, B&H Photo, Micro Center a Newegg, zatímco v celé Evropě platí to samé co pro ČR.

Vypadá to tak, že Raise the Game je ve své podstatě velice štědrá akce, jak ukazuje následující tabulka, jenomže také ve značné části světa velice omezená vzhledem k výběru karty a prodejce. Obvykle bychom přitom očekávali, že bude platit i pro karty AIB partnerů firmy AMD a přinejmenším pro dva české největší e-shopy.



AMD Raise The Game Radeon RX 5700 XT Monster Hunder World: Iceborn Master Edition

Resident Evil 3

Xbox Game Pass for PC (3 měsíce zdarma) Radeon RX 5700 Radeon RX 5600 XT Xbox Game Pass for PC (3 měsíce zdarma) Radeon RX 5500 XT

Radeon RX 5500

Radeon RX 5500M Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Resident Evil 3

Warcraft III: Reforged

Xbox Game Pass for PC (3 měsíce zdarma) Radeon VII

Radeon RX 590 & Below Xbox Game Pass for PC (3 měsíce zdarma)

AMD Raise the Game bude probíhat od 4. února do 25. dubna, anebo prostě do té doby, než AMD vyčerpá zásoby klíčů a voucherů.

