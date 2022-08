AMD ukázalo Radeon RX 7000 s RDNA 3 ve 4K na Ultra nastavení

AMD dnes v jednu ráno představilo nové procesory

dnes v jednu ráno představilo nové procesory Ryzen 7000 "Raphael" a procesorovou architekturu Zen 4. Lisa Su ale na závěr prezentace přidala i trochu informací o připravovaných grafických kartách Radeon RX 7000 na nové architektuře RDNA 3. Nic zásadního to ale bohužel nebylo. Znovu připomněla, že RDNA 3 přináší o znatelných 50 % více výkonu na watt, tedy výrazně vyšší efektivitu. V náznaku jsme také mohli spatřit chladič grafické karty.

V rámci prezentace (GPU části se věnuje od cca 30:40) ale AMD prezentovalo také záběry ze hry Lies of P (to začíná ve 31:25), která běžela na stroji s novým 16jádrovým Ryzenem 9 7950X a grafické kartě založené na RDNA 3. Nastaveno bylo rozlišení 4K a Ultra. Něco takového znamená opravdu extrémní nároky, hra přesto běžela plynule (otázkou by bylo, co by se stalo, kdyby ve scéně bylo více akce). Toto nám ale prozatím musí stačit a na uvedení karet si ještě chvilku počkáme.