AMD ukončilo podporu karet Radeon 200, 300, Fury a dalších

Žádný z nich už tak nebude nadále podporován, takže se přesouvají do kolonky "legacy". Je s podivem, že AMD o této skutečnosti nedalo uživatelům vědět dopředu tak jako NVIDIA . Na druhou stranu by se tím jen těžko něco změnilo, leda snad to, že by se někteří z majitelů starších Radeonů už začali poohlížet po nových grafikách o něco dříve, jenomže vhodný čas pro nákup nové karty teprve (snad) nastane. Takže se dá říci jen to, že od AMD by bylo hezké, kdyby vypustilo do světa avizo předem.