AMD uvádí detaily o FidelityFX Super Resolution 2.0: výhodou je podpora DLSS 2.0

FidelityFX Super Resolution 2.0 má být dostupná už během následujících třech měsíců a těšit se mohou všichni, kteří mají ve výbavě svého PC kartu AMD či NVIDIA až do generace Pascal (GTX 1000) či Polaris. O FSR 2.0 ale nepřijdou ani majitelé Xbox Series X/S.

Technologie FSR 2.0 má blízko k technologii DLSS 2.0 tím, že využívá temporální upscaling a pracuje s pohybovými vektory, ovšem není založena na hlubokém učení či AI. Nevyžaduje tak ani žádný speciální hardware, což právě umožní využít i starší grafické čipy.

Budeme tu mít čtyři nastavení kvality, i když standardně budou nabízeny jen tři, ostatně upscaling ze 640 x 360 na Full HD asi nepřinese úžasné výsledky.

Uvedená tabulka je pochopitelně jen orientační a AMD vůbec neuvádí, jakých her se to týká a jakého nastavení. Říká pouze, že s doporučovaným hardwarem bychom měli být spokojeni, pokud jde o daná rozlišení.

Dále tu máme i rámcovou časovou osu (pár dní až měsíc a více), která se týká toho, jak dlouho bude trvat implementace FSR 2.0 do her. To jednak napovídá, že alespoň zpočátku se FSR 2.0 asi nedostane do výbavy Radeon Super Resolution , čili že bude nutné tuto technologii dostat do každé hry zvlášť. Během několika málo dní to přitom budou ty hry, které již dnes podporují moderní DLSS, a to dokonce dříve než tituly založené na enginech UE4 a UE5 s pluginem FSR 2.0. Dále to budou hry podporující rozdílné interní renderovací a výstupní rozlišení, přičemž výhodou je podpora TAA a nakonec to budou všechny ostatní.