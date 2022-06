AMD uvádí nový Radeon RX 6700, Sapphire opravil název svých karet

Vypadalo to, že Sapphire prostě jen vzal notebookové GPU a umístil je na desktopovou kartu, kde pochopitelně mohl s vyšším TBP nastavit i vyšší takty. A kvůli tomu, že byla z názvu vypuštěna značka RX, se dalo usuzovat, že může jít o snahu jen tohoto výrobce, která půjde mimo záběr samotné společnosti AMD.

Ovšem AMD nyní z nového Radeonu udělalo oficiální záležitost, a to s plným názvem Radeon RX 6700. Dozvídáme se tak i oficiální specifikace, dle nichž jde skutečně o obdobu mobilní karty s 36 CU a 10 GB paměti na 160bitovém rozhraní, přičemž oproti Radeonu RX 6700 XT byla snížena i kapacita Infinity Cache na 80 MB. I to odpovídá mobilní kartě.

Sapphire nyní už také mluví o Radeonu RX 6700 , který má ve verzi Pulse TBP ve výši 220 W, ovšem oficiální specifikace výchozí verze udávají 175 W. To je zajímavá hodnota, neboť jde o 5 W méně oproti novému Radeonu RX 6650 XT, který by se svými 32 CU měl stát na nižším výkonnostním stupni. Ovšem to není tak jednoznačné vzhledem k taktům až 2635 MHz a pamětem se 17,5 Gb/s na pin. Jaké je tedy srovnání hrubých výkonů těchto karet?