AMD uvádí ostrou verzi ovladačů zvyšujících výkon her

Zrovna včera jsme se věnovali tomuto tématu díky testu 50 her na serveru TechSpot . Ukázalo se, že můžeme skutečně počítat s vyšším výkonem, ovšem to závisí na konkrétních hrách, čili někde jde i o více než 10 procent, jinde se zase nepotkáme s vůbec žádným nárůstem, ovšem důležité je to, že titulů s poklesem snímkovací frekvence je dle daného testu naprosté minimum, čili výhody převažují. Navíc jde pouze o ovladače, čili o nulovou investici ze strany uživatele.

AMD Adrenalin Edition 22.5.2 nyní už také podporuje Radeon Super Resolution na moderních APU Ryzen 6000, což je sice hezké, ovšem tato APU se stejně obvykle nevyužívají v počítačích, které by spoléhaly právě na jejich iGPU. Snad se ale technologie RSR v dohledné době dočkají i ti, kteří využívají starší APU s grafikou Vega.

Co se týče nárůstu výkonu, pak aktuálně AMD slibuje až 8procentní zvýšení FPS ve hrách pod DirectX 11 na kartě Radeon RX 6950 XT. Dále jde o optimalizace využití AMD Smart Access Memory ve hrách Death Stranding a Watch Dogs: Legion, kde jde dokonce až o 24 procent FPS navíc. To se týká druhé jmenované hry provozované na kartě Radeon RX 6750 XT a logicky by to mělo být velice podobné na Radeonu RX 6700 XT.

Vedle toho přichází tyto ovladače s optimalizacemi pro Sniper Elite 5 a také novou aktualizaci pro Hitman 3, která do hry vpravuje ray tracing.