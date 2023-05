AMD v mírné ztrátě, spotřebitelská divize CPU však spadla o 65 %

AMD je na tom sice mnohem lépe, ale ani zde si nemohou moc vyskakovat. Firma nyní vykazuje příjmy ve výši 5,35 mld. USD, což je meziročně 9% pokles. Díky velkému pádu Intelu se tak obě firmy začínají přibližovat a AMD už vykazuje příjmy ve výši 46 % Intelu. Pro tentokrát ale AMD dle metriky GAAP nevykázalo čistý zisk, nýbrž ztrátu 145 mil. USD (loni zisk 951 mil. USD). V případě metriky non-GAAP to byl zisk 1,1 mld. (loni 1,84 mld. USD).

Podívejme se tedy, co na to jednotlivé divize. Data Center s 1,3 mld. USD zůstává na loňské úrovni. Zvýšily se prodeje EPYCů do datových center (28 nových instancí včetně Microsoft Azure, Google Cloud nebo Oracle Cloud), naopak podnikové serverové procesory šly dolů. Max Planck Society navíc plánuje postavit první evropský superpočítač s procesory AMD EPYC 4. generace a akcelerátory Instinct MI300. Zatímco příjmy divize se nezměnily, provozní zisk se snížil ze 427 na 148 mil. USD.

Největší zásah získala spotřebitelská divize Client. Loni byla největší, letos je nejmenší. To je obrovská změna. Z 2,12 mld. USD se propadla o 65 % na pouhých 739 mil. USD. Zájem o procesory obecně se výrazně snížil a pořád jsou docela plné sklady, které se jen pomalu vyprazdňují. AMD přesto uvedlo nové herní procesory Ryzen 7000X3D s 3D V-Cache a dvě nové mobilní řady AMD Dragon Range a Phoenix. Nízké příjmy stály také za tím, že se z loňského provozního zisku 692 mil. USD stala ztráta 172 mil. USD.

Poměrně slušné výsledky vykázala divize Gaming. Tam spadly příjmy jen o 6 % a z 1,88 mld. USD se dostaly na 1,76 mld. USD. Rostly prodeje GPU pro konzole, naopak běžná GPU šla dolů. Dobré však byly prodeje Radeonů RX 7900 XTX. Potěšující je, že divize je na tom poměrně dobře a z provozního zisku 358 milionů šla na 314 mil. USD, což je 12% pokles. Pro toto čtvrtletí se stala největší divizí AMD.

Na paty jí šlape Embedded. Ta meziročně vzrostla o 163 % z 595 mil. USD na 1,56 mld. USD. Je to dáno především tím, že tentokrát už celé čtvrtletí zahrnovalo i produkty společnosti Xilinx, které loni zasáhly jen do části kvartálu. Provozní zisk tak vzrostl ze 277 na 798 mil. USD. AMD např. připomíná, že automobilka Subaru začala používat systém Eyesight 4 postavený na platformě AMD, zmiňuje také uvedení RFSoC Zynq.