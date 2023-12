AMD v roce 2025 očekává velký nástup AI v PC, už dodala miliony CPU s Ryzen AI

Dnes už spousta algoritmů využívá prvků umělé inteligence, které pro efektivní běh vyžadují optimalizované čipy zpravidla označované jako NPU (Neural Engine,...). S těmi se setkáváme v mobilní sféře, jako jsou telefony a tablety, už několik let. Zdá se však, že následující roky by toto mohly přinést i do oblasti PC. Zde je to prozatím doménou Applu u MacBooků a dalších Maců s procesory na architektuře ARM vybavenými i technologií Neural Engine, od letoška nastoupilo také AMD ve svých procesorech Phoenix (Ryzen 7040). Podle výkonné viceprezidentky a CFO firmy AMD, Jean Hu, AMD už dodalo na trh miliony těchto Ryzenů.

Dále se nechala slyšet, že situace v oblasti PC se stabilizovala, k dalšímu propadu už nedochází. Výraznější oživení poptávky sice v roce 2024 spíše nečeká, nicméně zmiňuje, že v roce 2025 už určitě dojde k masivnímu zájmu o AIPC, tedy o počítače s akcelerátory pro AI. Podle Hu totiž nelze vše dělat v cloudu na tamějších akcelerátorech, ale je potřeba mít také akceleraci AI přímo na zařízení. A právě tyto požadavky na výkon by dle Hu měly v přespříštím roce vyhnat poptávku po nových PC nahoru a být jedním z dalších argumentů pro provedení upgradu.