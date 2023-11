Integrované GPU v Intel Meteor Lake dle testu nabídne výkon podobný Radeonu 780M

Intel Meteor Lake jsou už za dveřmi, dostat na trh by se měly ještě

Nové procesoryjsou už za dveřmi, dostat na trh by se měly ještě před koncem roku . Nyní se dozvídáme další detaily o tom, jaký budou mít výkon, konkrétně jde o jejich integrovaný grafický čip. Než však k tomu přejdeme, bylo by dobré zmínit, že dle posledních informací Intel zrušil Core Ultra série P a jeho úlohu přebírá řada H. V případě Ultra 5 a 7 půjde o procesory s 28W TDP, Ultra 9 pak bude mít 45W TDP. Je tedy možné, že se také bude lišit takt GPU u 28W a u 45W procesorů, a tedy i výkon.

Každopádně GPU v těchto procesorech má mít 128 EU, což znamená 1024 ALU, a to je na integrovanou (dlaždicovou) grafiku poměrně slušné číslo. Maximální takt má být 2250 MHz. Podle testu Geekbench 5.5.1 tato grafika v procesoru Intel Core Ultra 7 155H dosahuje OpenCL Score 27.249 bodů, což je zhruba na úrovni integrovaného Radeonu 780M v procesoru Ryzen 7 7840U nastaveného na 30W TDP, ten totiž dosáhl 28 tisíc bodů, tedy jen zhruba o 3 % více. Abychom si to uvedli dále do kontextu, taková desktopová GeForce GTX 1060 má 29,9 tisíc bodů, což je o 10 % více. Integrovaný Radeon 780M v procesoru s 54W TDP (Ryzen 9 7940HS) má nicméně s 36,8 tisíc bodů, tedy o velmi slušných 35 % výkonu navíc. To se ale také bavíme o podstatně vyšší spotřebě a bude zajímavé sledovat, kam se dostanou Core Ultra 9 se 45W TDP.