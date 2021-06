AMD vypustilo nové ovladače s podporou FidelityFX Super Resolution

Ovladače Radeon Adrenalin 2020 21.6.1 jsou již k dispozici s podporou funkce FidelityFX Super Resolution , kterou sice můžeme brát jako konkurenci pro DLSS, ovšem nejde o její obdobu, která by mohla poskytovat srovnatelné výsledky. Nejde o technologii založenou na AI zohledňující pohybové vektory, ale o spatial upscaling, kde nelze očekávat skutečně ostrý obraz. FSR si tak budeme zapínat spíše jen tehdy, kdy opravdu potřebujeme vyšší snímkovací frekvenci, a to i na úkor kvality, což se bude hodit spíše v akčnějších hrách, kde ani nemá cenu zkoumat každý pixel.

Vedle nových ovladačů potřebujeme také příslušný hardware, a to Radeon RX 6000, RX 5000, RX 500 a RX Vega, rovněž FSR rozeběhneme na APU Ryzen a teoreticky je to možné i na konkurenčních produktech, neboť jde o open source podporující API DirectX 12/11 a Vulkan.

AMD FSR ale nefunguje po aktualizaci ovladačů lusknutím prstu. Implementace této technologie může být pro vývojáře vcelku jednoduchá, ale to nic nemění na tom, že si hráči v případě každého titulu musí počkat na jeho aktualizaci, který přidá podporu FSR do nastavení grafiky. Od dnešního dne to má platit jen pro následujících sedm her:

22 Racing Series Anno 1800 Evil Genius 2 Godfall KingShunt Terminator Resistance The Riftbraker

"Brzy poté" má následovat další tucet her:

Asterigos Baldur's Gate III DOTA 2 Edge of Eternity FarCry 6 Farming Simulator 22 Forspoken Myst Necromunda: Hired Gun Resident Evil Villiage Swordsman Remake Vampire The Masquerade: Bloodhunt

Samotné AMD zatím ukázalo demo využívající hru Godfall, která je mezi prvními sedmi podporovanými tituly. Ta na Radeonu RX 6800 XT ve 4K se zapnutým ray tracingem dosahuje následujících průměrných snímkovacích frekvencí:



Native 4K Resolution - 49 FPS

49 FPS FSR Ultra Mode - 78 FPS

78 FPS FSR Quality Mode - 99 FPS

99 FPS FSR Balanced Mode - 120 FPS

120 FPS FSR Performance Mode - 150 FPS

Brzy se ale jistě dočkáme i dalších výsledků z nezávislých testů a jistě také rozboru kvality.

