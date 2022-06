AMD Zen 4 přinese AVX-512 a o 8-10 % vyšší IPC

AMD Financial Analyst Day přinesl informace nejen o nových GPU a architektuře Zen 4 i Zen 5, jejichž některé vlastnosti byly nyní oficiálně potvrzeny. Obě dvě tyto architektury přijdou ve třech variantách, tedy klasické Zen 4 a Zen 5, dále výpočetně orientovaných modelech Zen 4c a Zen 5c a chybět nebudou ani varianty s V-Cache, tedy Zen 4 V-Cache a Zen 5 V-Cache.

Pokud jde o výrobní procesy, budou 5nm a 4nm v případě Zen 4 a 4nm a 3nm v případě Zen 5. Vypadá to, že lepší výrobní proces by v rámci dané generaci měl být vyhrazen výpočetním modelům. Nás nyní zajímají hlavně klasické procesory Zen 4, které budou dle AMD prvními vysoce výkonnými 5nm x86 CPU. AMD slibuje další vylepšení poměru výkonu na watt, a to o více než 25 %, mělo by se zvýšit IPC o 8-10 %. Hovoří se také o 15% navýšení v jednovláknovém výkonu a celkový výkon by měl jít nahoru o více než 35 %. Paměťová propustnost má vzrůst o 125 % na jádro a najdeme zde také podporu instrukcí AVX-512 a rozšíření pro AI (Xilinx AI Engine).

Serverové procesory EPYC na architektuře Zen 4 (Genoa) se objeví ve Q4/22, tedy ještě letos, a očekává se např. o 75 % vyšší výkon v Javě. Nové procesory EPYC na Zen 4c (Bergamo) jsou naplánovány na první polovinu roku 2023. Genoa-X bude označení pro EPYC s 3D V-Cache a Siena pak bude poslední variantou těchto serverových modelů. Pokud jde o procesory pro běžné smrtelníky, mobilní verze Phoenix Point se objeví v roce 2023 a vedle Zen 4 přinesou integrované GPU na architektuře RDNA 3, najdeme zde také AIE. Desktopové procesory mají přijít s vyššími frekvencemi, AMD nicméně neprozradilo nějaké další nové informace.



Zen 5 se má objevit v roce 2024 a zde bylo AMD mnohem méně konkrétní. Úplně nová architektura má dále vylepšit výkon a efektivitu, to ale není žádná překvapivá informace. Přepracované bude dekódování instrukcí (tzv. front end) a především tu najdeme optimalizace pro AI a strojové učení. V případě desktopových procesorů půjde o řadu Granite Ridge.