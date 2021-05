AMD Zen 4 Raphael jsou prý chystány na 4. kvartál 2022 a co Warhol?

Nedávno jsme se dozvěděli, že AMD mělo zrušit připravované procesory Zen 3+ generace Warhol , a to údajně kvůli tomu, že tyto procesory oproti dnešním Zen 3 Vermeer nemají představovat tak velký skok, aby se vyplatilo jejich uvedení na trh. Jedná se prý i o to, že AMD nedokázalo na trh vyslat dostatečné počty procesorů Zen 3, takže by letos na podzim vysílalo na trh nové procesory namísto generace, o kterou mají zákazníci ještě velký zájem, neboť té byl v průběhu uplynulého roku nedostatek.

Svůj smysl by takové jednání mělo, zvláště pokud by AMD současně s tím uspíšilo přípravy na nové Zen 4 zvané Raphael. Ovšem dle @sepeuwmjh by ty měly být představeny v příštím roce v září až říjnu a vypuštěny na trh v říjnu až listopadu, čili prostě dva roky po Vermeer.

Právě tato informace vrhá stín na údajné zrušení, notabene odložení procesorů Warhol, neboť Vermeer dle ní přijdou právě ještě včas, čili stihnou rok 2022. Navíc se nám zpráva o zásadních změnách týkajících se chystaných Warhol dosud nepotvrdila z jiného zdroje.

Je ale třeba mít na paměti, že AMD je v tomto ohledu už velice skoupé na slovo a samo o žádných Zen3+ či Warhol dosud nemluvilo (stejně tak o Raphael) a dle jeho starší roadmap bychom mohli 5nm procesory Zen 4 očekávat snad i letos a zcela jistě v ní není žádný Zen 3+. Existence Warhol i Raphael ale už byla potvrzena z více zdrojů, což samozřejmě neznamená, že to opravdu dotáhnou až na trh.

Budeme ale stále spíše předpokládat to, že AMD připraví letos svou odpověď na Alder Lake od Intelu. Ostatně i Zen 3+ mají nabídnout až 10% zvýšení výkonu na takt a menší zvýšení taktů samotných, takže by neměly být k zahození. Intel se sice bude moci pochlubit podporou pamětí DDR5, ovšem Alder Lake budou pracovat i s aktuálními DDR4, takže přechod to nebude úplný. V případě platformy AMD by se tím i prodloužila životnost patice AM4, než by přišlo v další generaci kombo Zen 4, 5nm procesu, DDR5, snad i PCIe 5.0 a dokonce integrované grafiky Navi 2.

