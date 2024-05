AMD Zen 5 by měl navýšit IPC alespoň o 10 % a nebude mít podporu pro Windows 10

Společnostby měla zanedlouho představit novou architekturu procesorů, která se objeví např. v mobilních procesorech Strix Point ( Ryzen AI HX ?) nebo desktopových Granite Ridge (Ryzen 9000). Představit by se měly v druhé polovině letošního roku. Nyní se objevují další informace, a to konkrétně o výkonu. Objevily se nedávno spekulace, že výkon poroste až o 40 %, to se ale týká jen jednoho benchmarku (konkrétně SPEC) a ani není jasné, zda to mělo být v celočíselných nebo desetinných operacích. Máme tu ale i další zmínky o výkonu, které vypadají mnohem realističtěji.