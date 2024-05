Asus zmínil procesor AMD Ryzen AI 9 HX 170 aneb nové názvosloví pro Strix Point?

AMD připravuje nové výkonné mobilní procesory řady Strix Point na architektuře Zen 5. K mání budou jako až 12jádrové hybridní modely Strix Point (Mono) a jako až 16jádrové high-endové verze Strix Point Halo (nebo Strix Halo). Dosud se předpokládalo, že ponesou jméno Ryzen 8050, kde číslovka „5“ prozrazuje architekturu Zen 5. Objevil se ale screenshot, který má zobrazovat dokumenty Asusu (jak pravé jsou, to není jasné), a ten hovoří o úplně jiném schématu. Jsou zde totiž např. notebooky Asus Vivobook S 16 OLED (M5606), které mají záhadný procesor AMD Ryzen AI 9 HX 170. To je označování, se kterým jsme se u AMD zatím nesetkali, a je dost zvláštní, že by AMD přešlo na nové označování tak krátce poté, co Společnostpřipravuje nové výkonné mobilní procesory řadyna architektuře. K mání budou jako až 12jádrové hybridní modely Strix Point (Mono) a jako až 16jádrové high-endové verze Strix Point Halo (nebo Strix Halo). Dosud se předpokládalo, že ponesou jméno Ryzen 8050, kde číslovka „5“ prozrazuje architekturu Zen 5. Objevil se ale screenshot, který má zobrazovat dokumenty Asusu (jak pravé jsou, to není jasné), a ten hovoří o úplně jiném schématu. Jsou zde totiž např. notebooky Asus Vivobook S 16 OLED (M5606), které mají záhadný procesor. To je označování, se kterým jsme se u AMD zatím nesetkali, a je dost zvláštní, že by AMD přešlo na nové označování tak krátce poté, co představilo nové

Tento procesor má mít 12 jader, podporu 24 vláken, max. takt 5,1 GHz, 36 MB cache paměti a AMD Ryzen AI s výkonem 77 TOPS, přičemž zde by mělo jít o kombinovaný výkon (samotné NPU by se mělo postarat o 45 TOPS). Pokud je to pravdou, budeme si muset zvykat na nové označování procesorů a mnozí ho označují za podobně hloupé jako názvosloví Intelu. Někteří si dělají legraci z toho, že takový nesmysl jistě vymyslela AI, která běžela na takovém Ryzenu s technologií Ryzen AI. Využívá dle nich podobného schématu jako Intel Core Ultra, navíc nesmí chybět dnes „povinná“ zkratka AI a celý výsledek je ještě hůře čitelný než dosud. Jak se líbí toto označování vám? Považujete ho za lepší, stejné nebo horší? A myslíte si, že na něj skutečně dojde?