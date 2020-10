AMD zřejmě nezrušilo Project Quantum, dočká se trhu?

Společnost AMD prezentovala Project Quantum na E3 v roce 2015 a ještě ten samý rok v srpnu se objevila zpráva, že tento projekt zřejmě nevyústí v nic konkrétního, co by se dostalo na trh. A byla to pravda, neboť od AMD jsme už poté o tomto projektu nic dalšího neslyšeli, a mohli jsme tak na něj zapomenout, a to až do dnešního dne.

Project Quantum se objevil v době, kdy si AMD ještě teprve chystalo procesory s architekturou Zen, čili do daných počítačů by mohlo montovat leda Bulldozery nebo slabá APU. Není tak divu, že se raději rozhodlo pro konkurenční Core, a to konkrétně pro Core i7-4790K 'Devil's Canyon' na desce formátu Mini-ITX s čipsetem Z97. GPU už by ale bylo pochopitelně jeho vlastní, a to Radeon R8 'Fiji'.

Tento projekt zřejmě vznikl z nadšení, které přineslo první nasazení pamětí HBM na grafických kartách, což umožnilo je výrazně zmenšit a výsledný počítač měl původně nést rovnou dva čipy Fiji v CrossFire s celkově 8 GB HBM první generace. Těžko by se tak asi našel zákazník, který by si takový počítač mohl dovolit a měl o něj navíc zájem. Není tak divu, že Richard Huddy z AMD později označil Project Quantum jen za koncept, ze kterého se ani neměl vyvinout finální komerční produkt, pro nějž AMD nemělo jednak vlastní procesory a pak daná karta Radeon Duo Pro se dvěma Fiji byla nabízena jako profesionální a ne herní produkt.

Dnes je ale AMD někde zcela jinde. Vypadá to, že na paměti typu HBM v herních grafikách můžeme tentokrát zapomenout, ovšem od RDNA 2 se i tak očekává velice slušný výkon. AMD už navíc nejen že nemusí využívat procesory Intelu proto, že nemá vlastní srovnatelné čipy. Nyní je na tom v tomto ohledu už dokonce lépe, takže by mohlo svá malá a výkonná PC celá založit na vlastním hardwaru.

Vypadá to tak, že AMD na svém projektu stále pracuje, i když dané patenty se samy o sobě točí jen kolem samotné skříně a celkového provedení počítače a ne kolem toho, co můžeme najít uvnitř. To je ostatně v případě projektu Quantum až podružné, prostě lze počítat s vhodným hardwarem, který bude možné zkrotit pomocí vodního chladiče umístěného ve vrchní části.

Nezbývá než čekat na případný výsledek, který by AMD mohlo představit třeba brzy v příštím roce na digitálním CES.



