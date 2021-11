Americká Federální obchodní komise je znepokojena akvizicí Armu NVIDIÍ

FTC (Federal Trade Commission) totiž nově vznesla své námitky proti akvizici Armu firmou NVIDIA, která to nebude mít snadné přinejmenším ani ve Velké Británii a Evropě, kde bylo spuštěno podrobné šetření a zvláště v Británii se na tento obchod už dříve netvářili moc přívětivě.

S novými informacemi přichází sama NVIDIA , dle níž zástupci FTC vyjádřili své znepokojení nad plánovanou akvizicí, což firmu přimělo k rozpoutání diskuse ohledně opatření, která by měla FTC zbavit jejích obav. Jak se dalo očekávat, od NVIDIE se nedozvíme nic konkrétního o tom, čím je FTC konkrétně znepokojena, ale lze tušit, že jde v podstatě o stejné obavy, jaké mají i regulátoři v Británii a EU.

Čili FTC může mít starost především o to, kam by Arm vlastněný NVIDIÍ směřoval a jak by to ovlivnilo konkurenceschopnost ostatních firem, jež využívají technologie Armu. A vzhledem k tomu, že procesorové mikroarchitektury ARM nalezneme všude možně, týká se to dlouhé řady amerických společností včetně firem Apple, Qualcomm a jiných.





Lze také říci, že zájem NVIDIE o Arm pramení především z toho, jak se ve světě superpočítačů, HPC a obecně serverů začínají postupně úzce propojovat procesory a (GPU) akcelerátory firem AMD a Intel. Zrovna AMD nám to nedávno názorně ukázalo při prezentaci vývoje svého rozhraní Infinity Fabric , které slouží právě k úzkému spojení CPU EPYC a akcelerátorů Instinct ve vizi, která má velice blízko původnímu heslu Future is Fusion a velice podobně se vyvíjí i hardware Intelu.

NVIDIA tak měla možnost na tento vývoj smutně koukat s vědomím, že za chvíli bude z tohoto pískoviště vystrnaděna, anebo se může pokusit vyvinout vlastní řešení, o což už se snaží i díky procesorům Grace. Zřejmě ale má i zájem na tom řídit vývoj celé architektury firmy Arm a regulátoři mohou mít obavy právě o to, aby tento vývoj nebyl na úkor potřeb jiných firem, které aktuálně na trhu konkurují právě i NVIDII, anebo by ta mohla konkurenční produkty pro ně díky své výhodě teprve přichystat, což se jistě týká i čínských firem.

Celkově tak nevypadají šance NVIDIE na úspěch moc dobře, ale počkejme si na závěry šetření komisí, což je ale už téma pro příští rok.

Ceny souvisejících / podobných produktů: