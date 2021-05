Americký Senát může brzy schválit plán na podporu výroby čipů 52 miliardami USD

Poptávka po čipech dále poroste a vzhledem k tomu, že už aktuálně je nabídka zoufale nedostatečná, není na co čekat. Nedávno jsme se dozvěděli o tom, že Jižní Korea se chystá v průběhu příštích deseti let s přispěním domácích firem investovat do výroby čipů na 450 miliard dolarů . Tyto peníze půjdou na celý ekosystém, v němž se pohybují firmy vyrábějící čipy, čili půjde v důsledku i o vzdělávací programy nebo o zajištění toho, aby byly k dispozici potřebné chemikálie, bez nichž se litografické stroje neobejdou.