Amprius poodhalil své Li-Ion baterie pro letadla: 10C vybíjení a hustota 400 Wh/kg

Před více než čtvrt rokem oznámila společnost, že vyvíjí lithiové akumulátory s křemíkovou anodou pro letecké nasazení. Ty mají dosáhnout energetické hustoty 500 Wh/kg. Nyní hovoří o dalších akumulátorech Li-Ion, u nichž zmiňuje mnohem nižší hustotu, což je ale stále o polovinu více, než co je dnes běžné u nadprůměrných Li-Ion akumulátorů, a překonává to i semi-solid-state baterie, které se v těchto týdnech dostávají do elektromobilů NIO (360 Wh/kg). Novinka, kterou Amprius připravuje, má mířit zejména do eVTOLů, tedy elektrických letounů s kolmým startem. Zde se má hodit zejména vysoký výkon, který jsou akumulátory schopné podávat.

Dokážou se totiž vybíjet s rychlostí 10 C, což znamená, že mohou podávat takový výkon, že by se celé vybily za 1/10 hodiny, tedy 6 minut. Ono pochopitelně není cílem mít akumulátor, který se vybije za tak krátkou dobu, jde spíše o to, že při letu jsou zejména start a přistávání energeticky více náročné, a baterie by měla umožnit pro tyto fáze letu dodávat dostatečný výkon. Při nízké míře vybití mohou dodávat 4400 W/kg, takže taková 100kWh baterie, která by měla v článcích 250 kg (100kWh / 400Wh/kg), by mohla dodávat výkon 1,1 MW (1100 kW). Ve standardním režimu to má být 3500 W/kg a při vybití na 30 % by měla stále dodávat 3000 W/kg (naše modelová 100kWh baterie by tak zvládala dodávat 750 kW). Výhodou má být, že podporuje krátké požadavky na zvýšený výkon i při nízké míře nabití bez toho, aniž by se překonalo minimální napětí.

Akumulátor se má nejen rychle vybíjet (tedy dodávat vysoký požadovaný výkon), ale také se vysokým výkonem nabíjet. Na 80 % by se měl nabít za méně než 6 minut. První vzorky budou k dispozici ještě před koncem tohoto roku, do prodeje by měly jít počátkem příštího roku.