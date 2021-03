Ani letošní Computex v Tchaj-pej neproběhne

Už Computex 2020 byl zrušen, a to přitom bez náhrady, přičemž Computex 2021 byl chystán opět jako klasický veletrh ve výstavních prostorech TAITRA v Tchaj-pej. Ovšem nyní je jasné, že ani ten neproběhne, ačkoliv situace na Tchaj-wanu samotném díky včasným a účinným opatřením v případě Covid-19 nikdy nepřerostla v pandemii. Je ale zřejmé, že přivést si na ostrov desetitisíce návštěvníků s tím, že už zanedlouho by na něj museli odcestovat zástupci vystavovatelů připravující své stánky a vše kolem nich, to vše by bylo riskantní a velice obtížné kvůli tchaj-wanské ostraze hranic.