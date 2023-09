Apple A17 Pro dle benchmarků zvyšuje výkon o 13-16 %, více se zlepšil v ST

Jako každý rok, i letos došlo k představení nových iPhonů. V případě iPhonů 15 Pro to bylo včetně nových 3nm procesorů(ztratily tak tradiční přídomek Bionic). Vedle přechodu na novější výrobní proces došlo k několika úpravám architektury a především se zvýšila frekvence z 3,46 GHz na 3,77 GHz. To je o 9 % vyšší takt. Už na přelomu roku 2022 a 2023 se objevily informace o tom, že Apple v případě těchto procesorů upřednostní nízkou spotřebu před nárůstem výkonu. Faktem nicméně je, že výdrž novinek je stejná jako v loňském roce, takže zbývá se podívat, co se stalo s výkonem.