Apple A17 Pro sice nevítězí ve výkonu, ale Snapdragon 8 Gen 3 poráží ve výdrži i teplotách

Před několika dny jsme si povídali o výsledcích benchmarků nových procesorů Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a MediaTek Dimensity 9300 ve srovnání s čipem Apple A17 Pro. Zatímco v minulosti měl Apple se svými procesory velký výkonnostní náskok před konkurencí, nyní to stále platí pro jednovláknový výkon, ale už dokáže ztrácet ve vícevláknovém. Otázkou pak je, jak se to bude projevovat v praxi. Na YouTube kanále TechDroider to vyzkoušeli a do testu vzali 6 různých telefonů, přičemž zkoumali jejich reálnou výdrž při hraní her, přehrávání videa nebo pořizování 4K videa.

Většina telefonů měla zhruba 5000mAh akumulátor, výrazněji se od nich lišil jen Apple iPhone 15 Pro Max, jehož akumulátor má kapacitu jen 4441 mAh. Měl by tedy teoreticky mít o zhruba 10 % nižší výdrž ve srovnání s ostatními. Jenže praxe ukázala, že navzdory nejmenšímu akumulátoru má výdrž naopak nejlepší. V testu byly následující telefony:



Xiaomi 13 Ultra (SD 8 Gen 2, 5000 mAh)

OnePlus 11 (SD 8 Gen 2, 5000 mAh)

Samsung Galaxy S23 Ultra (SD 8 Gen 2 for Galaxy, 5000 mAh)

Google Pixel 8 Pro (Tensor G3, 5050 mAh)

Xiaomi 14 Pro (SD 8 Gen 3, 4880 mAh)

Apple iPhone 15 Pro Max (A17 Pro, 4441 mAh)

Jako první se po necelých 9 hodinách odporoučel Google Pixel 8 Pro s Tensorem, pak následovaly telefony se Snapdragonem 8 Gen 2, konkrétně po zhruba 10 hodinách (+/- pár minut) šlo o Xiaomi 13 Ultra, OnePlus 11 a Samsung Galaxy S23 Ultra. Dost se lišily teploty telefonů, které činily 43,9 °C, 41,2 °C a 45,5 °C. Xiaomi s nejnovějším Snapdragonem 8 Gen 3 vydrželo solidní dobu 10 hodin a 24 minut, dosáhlo ale teploty 47 °C. Apple nicméně vydržel o hodinu a 21 minut déle, konkrétně se dostal až na 11 hodin a 45 minut. Navíc byl o něco chladnější a zastavil se na 44,2 °C.

Pochopitelně není spotřeba způsoben jen a pouze samotným procesorem, ale i dalšími součástmi telefonu. Každopádně to vypadá, že častá výtka na adresu Applu ohledně nízké výdrže je zde docela mimo, a alespoň v případě verzí Pro Max jsou to naopak Apply, které se mohou chlubit nejdelší výdrží. Solidní efektivita celého telefonu u Applu je navíc o to patrnější, uvážíme-li, že má o 13 % vyšší výdrž při o 9 % menší baterii než Xiaomi se Snapdragonem 8 Gen 3.