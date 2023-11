MediaTek Dimensity 9300 výkonem zadupe Apple A17 Pro do země, bere ale skoro 13 W

MediaTek Dimensity 9300 byl

Mobilní procesorbyl představen před několika dny a se svou konfigurací jader 4+4+0 vzbudil nemalé pozdvižení. Nicméně už i Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 se ukázal být v některých testech lepší než Apple A17 Pro v nových iPhonech a Dimensity 9300 má všechny předpoklady k tomu být ještě dál. A uniklé výsledky testů ukazují, že výkon nového čipu je opravdu velmi dobrý, i když ne vždy a všude.

Pokud začneme benchmarkem Geekbench 5, zde Apple neohroženě a s opravdu velkým náskokem vede s jednovláknovým výkonem v podobě cca 2900 bodů, jeho vícevláknový výkon je pak zhruba 7200 bodů, a to už tak zářivé není. Snapdragon 8 Gen 3 s cca 2330 body tak sice nabídne o 20 % nižší výkon v ST, nicméně v MT je se 7530 body už o necelých 5 % lepší. Ve výsledku je tak Apple stále na špici, ale už nemá ono pověstné neohrožení postavení. MediaTek Dimensity 9300 moc nekraluje v ST výkonu, kde má jen 2280 bodů (o 21 % méně než Apple), ale vícevláknový výsledek dosáhl téměř 8000 bodů, a to už hovoříme o 11 % navíc. Zde tak platí něco podobného, Apple už přestává být absolutním králem výkonu.



Procesor

Výkon

Spotřeba

Spotřeba na 1000 bodů výkonu

Počet bodů na watt MediaTek Dimensity 9300

5760

12,7 W

2,21 W

454 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

5170

12,6 W

2,44 W

410 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

3764

7,6 W

2,02 W

495 Apple A17 Pro

4389

10,9 W

2,48 W 403

Kde ale nový procesor Dimensity 9300 kraluje, to je grafický benchmark 3DMark Wild Life Extreme. Zde A17 Pro se zhruba 4390 body ještě výrazně překonává stávající Snapdragon 8 Gen 2 s 3760 body, Apple tak má o téměř 17 % více výkonu. Jenže Snapdragon 8 Gen 3 je s 5170 body už o 18 % výkonnější než Apple. A Dimensity 9300 je pak nejvýkonnějším do party s 5760 body. Tím překonává Apple A17 Pro dokonce už o 31 %.

Jistě tušíte, že to nebude zadarmo. Zatímco Snapdragon 8 Gen 2 si vzal "jen" 7,6 W, A17 Pro si údajně bere až 10,9 W. To je dost hrozivé číslo. Nicméně nový Snapdragon si vezme dokonce 12,6 W a Dimensity 9300 jde ještě kapánek výše a je na 12,7 W. Bohužel to pro Apple ale i tak znamená, že prohrává v efektivitě. Jeho spotřeba je sice o téměř 2 W nižší než u nových modelů u konkurence, nicméně propad výkonu vůči nim je výraznější. Co však více upřednostníte vy? Vyšší výkon Snapdragonu a Dimensity nebo nižší spotřebu Applu?