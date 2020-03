Apple App Store odmítá aplikace o koronaviru, nejsou-li oficiální

koronaviru COVID-19 je stále složitější. V minulých dnech jsme si říkali např. to, že některé

Informování oje stále složitější. V minulých dnech jsme si říkali např. to, že některé sociální sítě v Číně nevyhledávají a neposílají zprávy obsahující klíčová slova vztažená ke koronaviru. Společnost Google zas demonetizovala videa na YouTube , která se tomuto tématu věnují, nebo ho dokonce jen v náznaku zmiňují, čímž docela efektivně brání vzniku videí, která by se tématu věnovala. Jedním z cílů má být nenaštvat inzerenty přilepením jejich reklamy k tak citlivému tématu a také to, aby si video o problematice netočil každý druhý a nešířil desinformace o viru.

Stejný důvod ohledně zabránění šíření desinformací zmiňuje i Apple, který přestal přijímat aplikace s informacemi o koronaviru do svého App Store. Dokonce i tehdy, když jsou aplikace nezávislých vývojářů založeny na datech od WHO (Světové zdravotnické organizace), bývají zamítnuty. Apple se nechal slyšet, že v této oblasti bude přijímat jen a pouze takové aplikace, jejímiž autory jsou známé zdravotnické organizace. Brání tak existenci dezinformačních a senzacechtivých aplikací, ale bohužel i aplikací takových, které by opravdu chtěly přinést kvalitní informace.



App Store je nicméně stále postižen druhým problémem, tzv. keyword spamem, kdy tvůrci nejrůznějších aplikací dávají klíčová slova ohledně koronaviru ke svým aplikacím tak, aby byly lépe umístěny ve vyhledávání. V případě Googlu by taková vyhledávání na Google Play neměla vyhazovat dokonce vůbec žádné výsledky v případě aplikací a ve výsledcích jsou nanejvýš knihy a hudba.

