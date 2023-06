Apple brzy otestuje 2nm výrobu u TSMC, přidá se i Nvidia

TSMC by chtěla už letos otestovat výrobu pomocí 2nm procesu. Faktem nicméně je, že doposud se velkosériově nedostaly na trh ani čipy vyráběné 3nm procesem (i když vzorky jsou už do Apple, která si pro sebe zabere celou výrobu pomocí nového procesu, případně majoritní část. Prvním velkosériovým 3nm čipem by tak měl být Apple A17 Bionic v nových iPhonech 15 Pro, jejichž představení se očekává v první polovině letošního září. I když se prozatím hovoří o procesu N3B, zmiňuje se také možnost toho, že Apple využije efektivnější proces N3E. Celkově má mít Apple vyhrazeno 90 % výrobní kapacity 3nm procesu.

Před několika dny vyšlo najevo , že společnostby chtěla už letos otestovat výrobu pomocí. Faktem nicméně je, že doposud se velkosériově nedostaly na trh ani čipy vyráběné 3nm procesem (i když vzorky jsou už do konce roku 2022 ). Mezi prvními je obvykle společnost, která si pro sebe zabere celou výrobu pomocí nového procesu, případně majoritní část. Prvním velkosériovým 3nm čipem by tak měl být Apple A17 Bionic v nových iPhonech 15 Pro, jejichž představení se očekává v první polovině letošního září. I když se prozatím hovoří o procesu N3B, zmiňuje se také možnost toho, že Apple využije efektivnější proces N3E. Celkově má mít Apple vyhrazeno 90 % výrobní kapacity 3nm procesu.

Podle čínského serveru Commersial Times se objevují ale i informace o 2nm procesu. Ten by měl přejít z technologie FinFET na GAAFET, přičemž společnost Samsung v tomto už TSMC předběhla, protože ta už na GAA přešla u 3nm výroby . Podle TSMC se vývoj 2nm procesu daří lépe, než se čekalo, přesto se překvapivě nyní hovoří o tom, že testovací vzorky budou vyráběny až od příštího roku. Velkosériová výroba se pak očekává od roku 2025 s novým iPhonem 17 Pro. Z toho vyplývá a asi to nikoho ani nepřekvapí, že následující dvě generace iPhonů by měly mít 3nm procesory.

Zajímavou informací je ale to, že to nebude jen Apple, kdo se jako první dostane k 2nm čipům. Velmi brzy by měla mít nějaké testovací vzorky i společnost Nvidia a zde je otázkou, pro které produkty to bude. Herní GPU už dnes nejsou pro Nvidii tím nejdůležitějším trhem, to se spíše nabízí výkonná GPU pro nasazení v souvislosti AI. Jak to ale bude, to ukáže teprve budoucnost. Zajímavé bude také sledovat, zda bude ve 2nm procesu prvním TSMC, konkurenční Samsung nebo Intel, který chystá proces Intel 20A a 18A.