Apple dokončil přechod z Intelu na Apple Silicon: M2 Ultra i pro Mac Pro

Přechod Applu od procesorů Intel na své vlastní čipy už měl být nějakou dobu hotový, nakonec to ale zabralo o něco déle. Z uvedení s procesorem M1 Ultra nakonec sešlo, a tak se objevuje až teď s procesorem M2 Ultra . Ten dostává jak Mac Studio, tak i Mac Pro. Nás bude zajímat především. Ten byl dosud posledním počítačem společnosti Apple s procesorem od Intelu a grafickými čipy AMD. Nyní má vše z vlastní stáje. Základní varianta má M2 Ultra v konfiguraci se 24 jádry CPU, 60 jádry GPU, 32jádrovým Neural Engine a paměťovou propustností 800 GB/s. Procesor má HW akceleraci video kodeků H.264, HEVC/H.265, ProRes i ProRes RAW, přičemž tu jsou 2 enginy na dekódování, 4 enginy na kódování a 4 enginy na (de)kódování ProRes videa. Možné je objednat si i verzi se 76jádrovým GPU.

Počítač se v základu nabízí se 64 jednotné paměti, lze si ale připlatit za 128GB nebo 192GB verzi. V případě úložišť SSD se můžete pohybovat mezi 1 až 8 TB. Mac Pro je možné spojit s 8 displeji 4K/60Hz, 6 displeji 6K/60Hz nebo 3 displeji 8K/60Hz. HDMI port pak podporuje jeden displej 8K/60Hz nebo 4K/240Hz včetně VRR.

Zatímco většina produktů Apple je známá svou nízkou rozšiřitelností, u Macu Pro už nějakou dobu platí pravý opak. Tady se nám to ale opět trochu komplikuje, protože operační paměť i GPU se nám dostala do procesoru a nelze je tedy upgradovat. Rozšiřitelnost tak zůstává na slotech, ale s větší RAM nepočítejte. Máme tu 6 slotů PCIe 4.0 délky x16, nicméně ve skutečnosti jsou x16 jen dva a další 4 sloty jsou x8. Máme tu i PCIe 4.0 x4, kde je karta Apple I/O. Dostupný pomocný příkon je jen 300 W, máme tu totiž dva 6pinové konektory, každý se 75 W, a jeden 8pinový se schopností dodat 150 W. Nevypadá to tak, že byste tu mohli dát nějakou výkonnou grafickou kartu pro výpočty. Vysoký výkon (zejména pro video, ale i AI) by ale měl nabízet samotný hardware od Applu.

Najdeme tu 6 portů Thunderbolt 4/USB-C na zadní straně skříně a dva na horní. Podporují až 40 GB/s a výstup DisplayPort. Dále je tu vevnitř USB-A a dva Serial ATA (6 Gbps), venku pak další dva USB-A, dva HDMI, 3,5mm audio jack a máme tady také dva síťové konektory s 10GbE. Počítač podporuje i bezdrátové připojení Wi-Fi 6E (802.11ax) a Bluetooth 5.3. Ve verzi tower měří 52,9×45×21,8 cm a váží 16,86 kg, dostupný bude také jako rack (naležato). Výrobce hovoří o max. dlouhodobém příkonu 1280 W. Při nečinnosti vykazuje hluk jen 5 dB(A).

Pokud jde o cenu, ta činí 199.990 Kč s DPH za základní verzi. Vidět je tu zlevnění proti verzím s Intelem, ačkoli ty začínaly už na 165 tisících. V tom případě měly ale jen 8jádrové CPU, 32 GB paměti, slabší grafiku a 256GB SSD. Pokud bychom verzi s Intelem trochu více vyrovnali, řekněme na 16jádrový Xeon (více vláken, ale absence HW akcelerace některých výpočtů - mnohem slabší video i AI výpočty), 48 GB RAM, GPU s 8GB pamětí a 1TB SSD, byli bychom na 246 tisících. Mnohem větší rozdíly nastanou, pokud bychom konfigurovali počítače na co nejlepší výkon ve videu, kde může být řešení s Intelem i násobně dražší a stále výrazně pomalejší. Tam by bylo potřeba zakoupit kartu Apple Afterburner, která stála 60 tisíc. Vtip je v tom, že M2 Ultra má díky HW akcelerátorům videa výkon 7 karet Afterburner. Zvládá tak např. přehrávat 22 streamů 8K videa v ProRes najednou nebo překódovat 24 streamů ve 4K v reálném čase.



Když ale začnete nový Mac Pro s M2 Ultra dovybavovat, cena hodně rychle naskáče. M2 Ultra se 76jádrovým GPU je 30 tisíc navíc (jen pro zajímavost, dvojice Radeonů Pro Vega II u řešení s Intelem byla za 324tisícový příplatek). 128GB jednotná paměť vás bude stát 24 tisíc navíc, 192GB verze dokonce 48 tisíc. Pokud jde o úložiště, k dispozici bude také 2 TB (+12 tisíc), 4 TB (+30 tisíc) nebo 8 TB (66 tisíc). To jsou mnohonásobně vyšší příplatky, než jaké jsou ceny normálních SSD s takovou kapacitou. Pokud si objednáte verzi s kolečky, zaplatíte šílených 12 tisíc Kč navíc. Myš a klávesnice je v základní výbavě. Budete-li chtít Magic Trackpad místo Magic Mouse, připlatíte si 1500 Kč. Budete-li chtít oboje, připravte si 4490 Kč.

Max. konfigurace vás tak může vyjít na 360.480 Kč s DPH. V případě Intelu se sice dalo dostat až na 1,57 mil. Kč, jenže to jste dostali 28jádrové CPU (56 vláken) a 1,5 TB RAM (tedy 8krát tolik, navíc nesdílených s GPU), nicméně jen 4TB SSD.