Apple M2 překonal iGPU Ryzenu 7 6800U v grafickém výkonu, CPU jak kdy

Před měsícem na WWDC22 vydala společnostnový procesor M2 , který se dostal do zbrusu nové 13,6" verze MacBooku Air a do lehce inovované 13,3" varianty MacBooku Pro . Nešlo tentokrát o výraznější revoluci, ale o dílčí vylepšení většiny částí. Procesorový výkon trochu vyhnala nahoru větší paměť cache, výkonu CPU i GPU pak dopomohla vyšší rychlost unifikované paměti a pomoci může také vyšší kapacita (nově dostupná i 24GB varianta). GPU pak výrazně těžilo i z navýšení počtu jader ze 7-8 na 10. To sice trochu zvýšilo spotřebu, ukázalo se to ale také v benchmarcích.