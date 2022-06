Apple M2 Pro a M2 Max by měly být vyráběny 3nm procesem

Apple M2. Někteří čekali opětovnou revoluci jako v případě nových M1, nicméně došlo spíše jen k příjemnému vylepšení výkonu. U CPU to šlo o 18 %, u GPU o 35 % a u Neural Engine o 40 %. To bylo patrně způsobeno i tím, že Apple M2 Pro a M2 Max.

Na WWDC22 představila společnost Apple vedle nových operačních systémů také procesor. Někteří čekali opětovnou revoluci jako v případě nových M1, nicméně došlo spíše jen k příjemnému vylepšení výkonu. U CPU to šlo o 18 %, u GPU o 35 % a u Neural Engine o 40 %. To bylo patrně způsobeno i tím, že Apple M2 je nadále vyráběn 5nm technologií, byť její druhou generací. Ta nejspíš nedovolila jít s výkonem výrazněji výš, aniž by se nezvýšila také spotřeba (ostatně výkonnější GPU si díky dvěma jádrům navíc vezme asi o 2-3 W více). Trochu jinak by to ale mohlo vypadat s procesory

Hovoří se totiž o tom, že tyto procesory pro větší MacBooky Pro a další profesionálněji zaměřené stroje Applu by už měly být vyráběny pomocí 3nm technologie u TSMC a výroba by měla započít ještě letos. Nepředpokládá se však, že bychom se s produkty s těmito procesory měly setkat ještě v tomto roce, to už by Apple asi nestihl (výroba novinek pro letošní podzim jako iPhonů 14 už podle všeho běží, 3nm procesory TSMC pro Apple teprve začne vyrábět). Osobně si myslím, že novinky s M2 Pro a M2 Max představí na jarní keynote v příštím roce, to je ale jen má domněnka.



Připomeňme, že stávající M1 Max končí na 10 jádrech CPU a 32 jádrech GPU. Předpokládá se, že M2 Max by mohl končit až na 12jádrové konfiguraci s 38 jádry GPU. Není jasné, zda se posune i max. množství paměti. Vzhledem k tomu, že M2 nyní zvládá 24 GB unifikované paměti, je možné, že by M2 Max mohl jít až na 96 GB z dnešních 64 GB.