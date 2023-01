Apple Mac mini dostává M2 a M2 Pro za mnohem nižší cenu než dosud

Společnost Apple představila novou generaci počítačů Mac mini. Ta přináší velmi malé rozměry a přitom solidní výkon a nízkou spotřebu. Nyní byly procesory Apple M1 byly nahrazeny novou generací M2 a Mac mini také zamířil více do profesionální sféry, protože bude dostupný také s procesorem M2 Pro. Verze s procesorem M2 umožní připojit dva monitory, M2 Pro zvládne dokonce tři, jeden z nich může mít rozlišení 8K.

Těšit se můžeme na mnohem vyšší výkon, což má platit v některých úlohách. Např. M2 proti Core i7 dnes nabídne 22× vyšší výkon v úlohách strojového učení, jako je Pixelmator Pro. Renderování ve Final Cut Pro je pak 9,8× rychlejší. Pokud jde o srovnání M2 proti M1, tak tam zvládá převod ProRes videa ve Final Cut Pro 2,4× rychleji, o 50 % zvyšuje výkon některých funkcí ve Photoshopu nebo o 35 % ve hře Resident Evil Village.



V případě M2 Pro to Apple srovnal s 27" iMacem s Core i7 a Radeonem Pro 5500 XT. Tam je výkon ve Photoshopu vyšší o 50 %, tvorba panoramat v Adobe Lightroom Classic je 5,5× rychlejší, sledování objektů ve Final Cut Pro je pak 4,4× rychlejší. Srovnáme-li Mac mini s M2 Pro proti Mac mini s klasickým M1, tak v Affinity Pro je grafický výkon vyšší 2,5krát, ve Final Cut Pro je převod ProRes videa 4,2krát rychlejší a v Resident Evilu Village je pak snímkovací frekvence 2,8násobná.

Na malém těle počítače najdete dva porty Thunderbolt 4 v případě verze s procesorem M2, varianta s M2 Pro má dokonce čtyři tyto porty. Najdeme tu ještě dva porty USB-A, HDMI, gigabitový Ethernet (možnost objednat 10GbE) a 3,5mm jack. Nechybí ani Wi-Fi 6E s 2násobnou propustností a Bluetooth 5.3. Tělo počítače má rozměry 19,7×19,7×3,58 cm, váží 1,18 kg (M2), resp. 1,28 kg (M2 Pro). Max. dlouhodobý příkon činí 150 W (M2), resp. 185 W (M2 Pro).

17.490 Kč (tzn. i přes všechnu inflaci z poslední doby je o 27 % levnější než verze s Intelem). Důležitá je ale také cenová politika. Ačkoli se mnohdy setkáváme s názorem, že přechod Applu od Intelu ke svým vlastním procesorům nijak nesnížil cenu pro zákazníky a Apple si jen honí marže, tak zde se ukazuje, že alespoň v případě Macu mini to rozhodně není pravda. Základní verze s Intelem stála před lety 23.990 Kč, verze s M1 byla už za 21.990 Kč a základní verze s M2 (8jádrové CPU, 10jádrové GPU) s 8 GB jednotné paměti a 256GB SSD je k dispozici dokonce už jen(tzn. i přes všechnu inflaci z poslední doby je o 27 % levnější než verze s Intelem).

Tradičně je to u Applu mnohem horší s příplatky. Už jen příplatek na 16GB paměť je 6.000 Kč, na 24 GB pak 12.000 Kč. Nepříjemné je to i u úložiště. Upgrade z 256GB SSD na 512GB vás vyjde na 6.000 Kč, na 1TB je to 12.000 Kč a pokud byste chtěli 2TB SSD, tak si připravte 24tisícový příplatek proti 256GB verzi. Síťová karta s 10GbE vás vyjde na 3.000 Kč.

Základní verze s Apple M2 Pro (10jádrové CPU, 16jádrové GPU) je za 37.990 Kč s 16 GB jednotné paměti a 512 GB SSD. Upgrade na 32 GB paměti stojí 12.000 Kč. Pokud budete chtít větší úložiště, můžete mít 1 TB (+6 tisíc), 2 TB (+18 tisíc), 4 TB (+36 tisíc) nebo dokonce 8 TB (+72 tisíc).