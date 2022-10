Apple Mac Pro by mohl mít 48jádrový procesor M2 Extreme

Apple měla už mít dokončený přechod na procesory Apple Silicon včetně vlajkové lodi, počítačů Mac Pro. Ty jsou nicméně ještě stále jedinými přístroji společnosti, které na nové procesory Applu nepřešly. Apple se podle těchto zpráv měl rozhodnout Mac Pro pozdržet a neuvádět ho s procesory řady M1, které měly být velmi záhy nahrazeny novou generací M2. Mac Pro tak má dostat Apple Silicon poprvé až v řadě procesorů M2 a nikoli s M1. Konkrétně by mělo jít nejspíše o procesory Apple M2 Ultra a M2 Extreme.

Nyní se o připravovaných novinkách dozvídáme více informací. Zatímco Apple M1 Ultra byl 20jádrovým procesorem s konfigurací 16 výkonných a 4 úsporných jader, přičemž měl 64 jádrové GPU, nová verze M2 Ultra by si měla polepšit na 24 jader a 76 jader GPU. Nejde sice o nějaké zásadní změny, ale jen v počtech jader tu máme 20 % navíc, což by mělo znamenat minimálně takový nárůst výkonu. Další vylepšení architektury, případně vyšší takty by ale tato čísla mohlo ještě navýšit. Maximální velikost sdílené paměti by měla vzrůst ze 128 na 192 GB.

Už toto by měl být extrémně výkonný procesor, nicméně hovoří se také o již zmiňovaném čipu M2 Extreme. To už se bavíme o 48jádrovém CPU, které má mít 152jádrové GPU. Pokud jde o sdílenou paměť, hovoří se o 256 GB (nikoli o 384 GB, jak bychom se mohli dopočítat zdvojnásobením hodnot z M2 Ultra). Otázkou je pochopitelně cena. I když jsou zařízení s Apple Silicon levnější než podobná zařízení s Intelem (např. Studio je za třetinu ceny podobného Macu Pro s Intelem, byť je nelze úplně srovnávat), je v podstatě jisté, že tohle bude velmi drahá legrace.