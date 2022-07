Mac Pro s M1 byl připraven, Apple se ale rozhodl počkat na M2 Extreme

Apple se už před pár lety rozhodla odejít od procesorů Intel k vlastním čipům Apple Silicon. Jejich představiteli jsou modely M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra a také nedávno představený Mac Pro. I když tomu se nové Studio trochu přiblížilo, je jasné, že není jeho plnohodnotnou náhradou. Spekulovalo se, že k uvedení Mac Pro s Apple Silicon mohlo dojít letos v červnu na WWDC, ale nestalo se tak. Nyní se objevily informace v rozhovoru s Markem Gurmanem, že Apple už měl Mac Pro s těmito procesory připraven, ale nakonec uvedení pozdržel.

Společnostse už před pár lety rozhodla odejít od procesorů Intel k vlastním čipům Apple Silicon. Jejich představiteli jsou modely M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra a také nedávno představený M2 . Na některé z těchto procesorů přešly téměř všechny počítače Applu, tedy MacBook Air i Pro, Mac mini i iMac, objevil se také v novém modelu Mac Studio . Jediný, který na novou řadu procesorů zatím nepřešel, je profesionální. I když tomu se nové Studio trochu přiblížilo, je jasné, že není jeho plnohodnotnou náhradou. Spekulovalo se, že k uvedení Mac Pro s Apple Silicon mohlo dojít letos v červnu na WWDC, ale nestalo se tak. Nyní se objevily informace v rozhovoru s Markem Gurmanem, že Apple už měl Mac Pro s těmito procesory připraven, ale nakonec uvedení pozdržel.

Není to však až tak překvapivé a jde o vcelku logický krok. Hotový Mac Pro s procesorem řady M1 by vypadal, že přichází s křížkem po funuse v době, kdy Apple současně představil inovovanou řadu procesorů M2. Společnost se tak už měla před několika měsíci rozhodnout, že Mac Pro procesor řady M1 vůbec nedostane a objeví se rovnou až s M2 Extreme (že by ještě něco výkonnějšího než M2 Ultra?). Přechod na Intel tak zabere patrně o pár měsíců více, než bylo původně plánováno.