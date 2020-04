Apple MacBook od příštího roku využije 12jádrové 5nm CPU s architekturou ARM

O přechodu Applu z procesorů Intel na vlastní čipy založené na architektuře ARM pro počítače Mac a MacBook se hovoří už dlouho . Nyní se objevují další detaily. Jde o projekt Kalamata a počítače Applu by tak od příštího roku měly začít využívat procesorů, které vzejdou z čipů Apple A14 a které se mají objevit i v telefonech iPhone 12. To dává tušit, že budou mít velmi nízkou spotřebu. Vyrábět je má TSMC pomocí 5nm procesu, což je další indicie k předpokladu vysoké efektivity. Celkem zde má být 12 jader, přičemž tu bude 8 výkonných jader Firestorm a 4 úsporná jádra Icestorm. Výroba nových CPU by měla začít už koncem letošního roku.

Apple si od nových procesorů slibuje zejména to, že nebude závislý na Intelu a jeho (ne)schopnosti uvést potřebné procesory na trh. Apple si pak také bude moci lépe řídit výkony svých procesorů, dosahovat nižší spotřeby i vyšší výdrže a další výhodou má být o 40 až 60 % nižší cena. To by mohlo umožnit jít s cenou výsledných produktů o něco níže při zachování vysokých marží a uvrtání mnohem většího počtu zákazníků do ekosystému Apple.

Především by šlo ale o to, že by se značně zvýšil počet lidí, kteří by měli snazší přístup k novým službám společnosti Apple, což je pro Apple mnohem lukrativnější oblast než prodej hardwaru. Hovoří se o tom, že by díky nižším cenám mohly prodeje MacBooků vzrůst o 50 %. Ostatně se předpokládá, že se čipy na bázi ARM objeví nejprve v low-endovém modelu, který by měl nahradit již nevyráběný 12" MacBook. Nyní je nejdůležitější otázkou to, jak si s novou architekturou CPU poradí software. Fakt, že ARM verze mnoha programů existují pro iOS a iPadOS, by nicméně mohl pomoci.



