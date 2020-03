Apple prý přejde z Intelu na ARM v roce 2021, USB4 přijde později

Už v únoru minulého roku se hovořilo o tom, že byměl u svých nových počítačů přejít z procesorů Intel na architekturu ARM. Odchod jednoho z klíčových inženýrů ARM právě do Applu v létě 2019 tyto domněnky dále zesílil. Nyní se ozývá známý analytik Ming-Chi Kuo, který říká, že bychom se architektury ARM v počítačích Apple měli dočkat nikoli koncem letošního roku, ale až někdy v příštím roce 2021 (konkrétně se hovořilo o noteboocích MacBook). Apple by tím získal nezávislost na procesorech Intel a nebyl omezován jejich špatnou dostupností, vyjednáváním o cenách, plánováním architektur ze strany Intelu a měl by i větší kontrolu nad bezpečností čipů, což je poslední dobou u Intelu velkým problémem. Další výhodou by mohla být o 40-60 % nižší cena.

Těžko říci, zda by to pak i snížilo cenu takových počítačů, nicméně je faktem, že Apple v poslední době zlevňuje své produkty. Jak nový iPad Pro , tak i MacBook Air 2020 jsou levnější než jejich předchůdci. Kuo dále hovořil o tom, že se rovněž chystá zavedení nového standardu USB 4. V tomto případě si ale počkáme trochu déle, neboť tato podpora má přijít až v roce 2022. Tyto porty by měly podporovat přenosové rychlosti 40 Gb/s (jsou založeny na Thunderboltu) a možnost připojení dvou 4K monitorů přes jediný kabel. Zatím není jasné, kdy by měly nové technologie převzít i desktopové počítače Apple, nepředpokládá se však, že by iMacy měly na čipy s technologií ARM čekat příliš dlouho.