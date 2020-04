Apple macOS Catalina 10.15.4 má zase problémy, s přenosem dat i pády

Není to poprvé, co má operační systémod Applu problémy. Jeho první verze občas mazala maily , poslední aktualizace 10.15.4 přinesla další potíže. Jedním z nich jsou problémy s přenosem velkého množství dat (zejména nad cca 30 GB), které mohou vyústit do pádu celého systému. Někteří uživatelé reportují náhodné restarty operačního systému a velkým problémem je režim spánku. To pak systém mnohým nenávratně spadne a opět je třeba restartovat počítač. Zvláštností je i chování připojených externích pevných disků, které se i v režimu spánku samovolně zapínají a vypínají.